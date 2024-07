Już 26 lipca odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Czy zaśpiewa podczas niej Lady Gaga? To pytanie pada coraz częściej, ale na razie sama zainteresowana milczy. Są jednak czytelne znaki, że może się to wydarzyć.

Lady Gaga wystąpi na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? Fot. Ju Huanzong/Xinhua News/East News // SplashNews.com/East News

19 lipca na oficjalnym profilu Igrzysk Olimpijskich na Instagramie pojawiło się enigmatyczne wideo. Tajemnicza postać w kapturze i czarnym skórzanym stroju siedzi na ławce z szatni, po czym zarzuca na siebie wielką flagę olimpijską i wychodzi. Jej twarz jest zakryta. "Nic jeszcze nie widziałeś. Do zobaczenia 26 lipca" – czytamy, co sugeruje, że postać w czerni wystąpi na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

W komentarzach ruszyły spekulacje, kim jest zamaskowany artysta, a nazwisko jednej gwiazdy pojawiało się najczęściej: Lady Gaga. Ale czy amerykańska piosenkarka i aktorka faktycznie wystąpi za kilka dni w stolicy Francji?

Lady Gaga wystąpi na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? Są wskazówki

Czy Lady Gaga faktycznie zaśpiewa na otwarciu XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? Na razie to nieoficjalne i niepotwierdzone, ale tak mówią plotki, a wskazówek jest sporo. Nie dość, że postać na wideo nieco przypomina Stefani Germanottę, to Gaga właśnie przybyła do stolicy Francji. Uśmiechnięta machała fanom, ale nie zdradziła powodu wizyty.

Oprócz tego 2 października na świecie (a 4 października w Polsce) będzie miała miejsce premiera drugiej części "Jokera" z Joaquinem Phoenixem, "Joker: Folie à deux", w której gwiazda wciela się w Harley Quinn. Występ Lady Gagi na Igrzyskach Olimpijskich byłby więc niezłą reklamą dla filmu.

Jak podkreśla "Variety", artystka, która pamiętnie zaśpiewała francuski przebój "La Vie en Rose" Edith Piaf w filmie "Narodziny gwiazdy" oraz wykonywała ten utwór podczas swojej rezydencji w Las Vegas "Jazz and Piano", może nie być jedyna. Mówi się również, że w Paryżu 26 lipca wystąpi gwiazda R&B Aya Nakamura i sama Celine Dion.

A co wiadomo o samym otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? Po raz pierwszy w historii ceremonia odbędzie się poza stadionem – wzdłuż rzeki Sekwany. Trzygodzinne widowisko z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona rozpocznie się przy moście Pont d'Austerlitz, a zakończy u stóp wieży Eiffla.

Podczas ceremonii zostaną zaprezentowane historyczne zabytki miasta i wystąpi 3500 aktorów, tancerzy i muzyków. Widowisko na wodzie obejmie też 115 łodzi, które przewiozą sportowców ze 183 olimpijskich delegacji w uroczystej paradzie. Na brzegach rzeki ma zgromadzić się ponad trzysta tysięcy widzów.

Pieczę nad show trzyma francuski reżyser teatralny Thomas Jolly, najbardziej znany ze "Starmanii", przebojowego musicalu w stylu rockowej opery. W wywiadzie dla Associated Press Jolly nie chciał zdradzić, kto wystąpi podczas otwarcia. – Mogę powiedzieć jedynie tyle, że dla artystów, którzy wystąpią, będzie to bardzo ważne – powiedział.

Ceremonia otwarcia igrzysk rozpocznie się o godzinie 19:30 w piątek 26 lipca. Będzie można oglądać ją na TVP1 (oraz tvpsport.pl), Eurosport oraz platformie Max.

Wygląda więc na to, że dopiero za kilka dni przekonamy się, czy to Lady Gaga wystąpi w Paryżu. Jeśli tak, będzie to wyjątkowo pracowity rok dla Amerykanki: Gaga nie tylko gra główną rolę w "Jokerze 2", w którym ma śpiewać znane przeboje, ale oprócz tego nagrywa swój siódmy album studyjny.

