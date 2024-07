Ta część programu też decyduje o powodzeniu festiwali. Pokazał to tegoroczny Open'er Festival

W komentarzach podsumowujących festiwale muzyczne zazwyczaj dużo mówi się o wynikach frekwencji (liczbie osób, które wykupiły bilety i uczestniczyły w wydarzeniu) oraz line-upie (liście gwiazd polskiej i światowej muzyki, które wystąpiły na festiwalowej scenie). I słusznie, ale jest jeszcze coś, co wnosi coraz większy wkład w sukcesy takich imprez. To specjalnie przygotowane strefy z atrakcjami takie jak na ostatnim Open’erze.

Tegoroczny Open'er Festival odbył się 3-6 lipca w Gdyni na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Jedną z atrakcji festiwalu muzycznego była specjalna strefa marki Lipton. Materiały prasowe / Lipton

Tegoroczny Open'er Festival odbył się 3-6 lipca w Gdyni na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń muzycznych roku przyciągnęło ponad 130 000 osób z Polski i zagranicy. Ten fenomenalny wynik frekwencyjny uplasował 21. edycję festiwalu na podium, ponieważ jest to jedna z trzech największych frekwencji w ponad jego 20-letniej historii – w 2018 było to 140 000, a w 2022 – 150 000.

Wśród zagranicznych wykonawców na scenie gdyńskiego festiwalu wystąpili tacy wokaliści i takie zespoły jak Foo Fighters, Taco Hemingway, Amaarae, Dua Lipa, Doja Cat, Tom Morello, Disclosure, Charli XCX czy Maneskin. Polski skład wykonawców, jakim mógł pochwalić się Open’er Festival 2024, reprezentowali m.in. Margaret, Oki, Otoschodzi, Kwiat Jabłoni, Krzysztof Zalewski oraz Probl3m.

Choć festiwale muzyczne z definicji są imprezami masowymi, które mają przyciągać miłośników i miłośniczki najlepszej muzyki, to jednak można pokusić się o stwierdzenie, że coraz większą grupę wśród uczestników i uczestniczek tego rodzaju wydarzeń stanowią osoby zainteresowane pozamuzycznymi atrakcjami. Mogą być to np. spotkania z celebrytami, spektakle teatralne, wystawy artystyczne, kąciki technologiczne czy kulinarne.

Festiwale to dziś coś więcej niż tylko koncerty muzyczne, to pełnoprawne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe z rozbudowaną ofertą dla odbiorców o rozmaitych gustach. Doskonale zdają sobie z tego sprawę organizatorzy Open'er Festival, którzy z każdą kolejną edycją równie mocno co występy muzyków promują specjalne strefy do odwiedzenia, niekiedy we współpracy z innymi markami, czego przykładem na Open’erze jest Lipton.

– Open’er Festival 2024 był naszym kolejnym przystankiem na wakacyjnej trasie festiwalowej. Zdecydowaliśmy się zarówno na wyjście do młodszego odbiorcy, jak i na dotarcie z naszą nową ofertą do pozostałych grup wiekowych, aby umocnić pozytywne relacje z naszą marką – komentuje Karolina Kuźnicka Salhuana, Marketing Manager marki Lipton, która na tegorocznym festiwalu w Gdyniu miała swoją strefę.

W specjalnej strefie znanego na całym świecie producenta herbaty można było spróbować dedykowanej oferty tego napoju w rozmaitych wydaniach na ciepło, które rozgrzewały w chłodne wieczory na terenie lotniska Kosakowo. – Rozgrzewające herbaty to coś, czego brakowało w poprzednich edycjach, a podane w niecodzienny sposób jak np. z kurkumą były przyjemnym urozmaiceniem zabawy – dodaje przedstawicielka Lipton.

Dodatkowo festiwalowicze, którzy zawitali do strefy Liptona na Open’er Festival 2024, mogli zrobić sobie zdjęcie w tamtejszej foto budce wykorzystującej najnowszy trend sztucznej inteligencji (AI). "Herbaciana" strefa była też miejscem, gdzie można było spotkać się z gwiazdami ze świata showbiznesu i social mediów takimi jak Julia Wieniawa, Ofelia, Maffashion, Wersow, Jessica Mercedes czy Suzie Pacałowska.

Tegoroczny Open’er Festival zaoferował też gościom cybermiasteczko wojskowe, spektakl "The Employees", audiowizualną instalacją "Powtarzajcie za mną", sztuki performatywne w Domu Qultury, zbiórkę na pomoc humanitarną dla Ukrainy, spotkania z prezydentami miast i powstańcami warszawskimi, pokazy mody i atrakcje dla najmłodszych. Co przyniesie kolejna edycja w tej części programu? Czas pokaże. Termin to 2-5.07.2025.