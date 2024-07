Morawiecki ma dość bycia zwykłym posłem. Ma szykować się na ważne stanowisko w UE

Były premier Mateusz Morawiecki obecnie jest zwykłym, szeregowym posłem. Wydaje się, że to stanowisko mu nie wystarcza, gdyż jeden z tygodników donosi, iż polityk ma chrapkę na ważne stanowisko w UE.

Morawiecki szykuje sobie nową posadę? Ujawniono, co to ma być. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Morawiecki chce być kimś więcej niż zwykłym posłem

"Newsweek" dowiedział się, że były premier Mateusz Morawiecki ma zostać szefem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, czyli partii, która ma frakcję w Parlamencie Europejskim. Obecnie szefową tej partii jest premierka Włoch Giorgia Meloni.

– Jest to dogadane, ale zobaczymy, czy Włosi dotrzymają słowa, czy będą jeszcze jakieś targi – powiedział gazecie jeden z polityków PiS.

"Zmiana na stanowisku szefa frakcji miałaby się dokonać niedługo po wakacjach. Formalnie jednak Morawiecki nadal nie został zgłoszony jako kandydat" – napisano w artykule.

Tygodnik uważa, że Mateusz Morawiecki "idzie drogą Tuska". Obecny szef polskiego rządu w przeszłości stał na czele Europejskiej Partii Ludowej (EPL).

Tymczasem były premier niezbyt odnajduje się w roli zwykłego posła, który nie ma dostępu do m.in. rządowego samolotu.

Jak informowaliśmy, ponad milion wyświetleń w ciągu kilkunastu godzin zyskał filmik z Mateuszem Morawieckim w samolocie. Były premier został nagrany przez współpasażera na pokładzie maszyny linii Ryanair.

Morawiecki dał się nagrać w taniej linii lotniczej

"Panie Mateuszu, a co to się stało, że Ryanair?" – pada pytanie zza kadru. Można się domyślać, że to moment tuż po wylądowaniu, gdy ludzie zrywają się z siedzeń w wyścigu do drzwi mimo zapalonego znaku bezpieczeństwa "zapiąć pasy".

Morawiecki, który stoi pochylony pod półką bagażową, nie odpowiada. "Później będzie 'na stopa' i BlaBlaCar" – słychać kolejny komentarz w tle. Były szef rządu Prawa i Sprawiedliwości uśmiecha się, ale nadal milczy.

Wszyscy jednak wiemy, że mógłby lecieć lepszymi liniami. Po co więc zdecydował się na lot tanią linią? – Mateusz Morawiecki ostrzy sobie zęby na przywództwo na prawicy i Pałac Prezydencki, więc wykonuje służące temu ruchy wizerunkowe. Wsiadając na pokład tanich linii, były premier próbuje wykreować wrażenie, że jest normalnym człowiekiem, któremu blisko do codziennych problemów – mówił we wtorek naTemat Łukasz Kaca, ekspert w dziedzinie komunikacji niewerbalnej.

– To wygląda jak próba ocieplania wizerunku. Przypuszczam, że to nie jest pomysł samego Morawieckiego, tylko jego doradców. Jednak to nie jest dobra strategia, bo były premier wyraźnie nie odnajduje się w tej roli – dodała do tego Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego.