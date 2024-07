Nergal jednak nie znieważył godła? Znamy powód wycofania aktu oskarżenia

Adam "Nergal" Darski jednak nie znieważył godła? Sprawa ciągnie się już od 2016 roku i wygląda na to, że w końcu jest na ostatniej prostej. Z najnowszych doniesień wynika, że Prokuratura Regionalna w Gdańsku wycofała akt oskarżenia przeciwko muzykowi. Znamy powód takiego obrotu sprawy.

Nergal nie znieważył godła?

Przypomnijmy, że wcześniej Nergala oskarżano o znieważenie godła Polski podczas promowania trasy koncertowej "Rzeczpospolita Niewierna". Na plakatach zapowiadających muzyczne występy między 30 września a 10 października 2016 roku pojawiła się grafika z białym orłem pozbawionym korony.

Na głowie ptaka uwieczniono za to rogi diabła. Na zdjęciach oprócz orła widniały także węże i odwrócony krzyż.

Do odpowiedzialności za to miał zostać pociągnięty nie tylko Adam Darski, ale także Rafał Wechterowicz, autor grafiki i Maciej Gruszka, który miał umieścić plakaty w sieci.

Choć panowie zostali uniewinnieni w tej sprawie już w kwietniu 2018 roku, to później prokuratura złożyła apelację. Sąd skierował więc ponownie sprawę do rozpatrzenia.

Nowe doniesienia ws. godła i Nergala

Teraz portal rmf24.pl, powołując się na relację rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusza Marciniaka, podał, że akt oskarżenia wobec Nergala i pozostałych mężczyzn został wycofany.

Przyznano, że przez długi czas trudno było "dojść do porozumienia co do oceny, czy plakat powstał jako przetworzenie godła RP, czy była to wizja artystyczna, nieodnosząca się do symbolu narodowego".

Prokuratura najpierw pochyliła się nad "art. 28 ust. 1 Konstytucji RP", który stanowi, że "godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu".

Natomiast rozszerzony zapis odszukano w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 roku w art. 2 ust 1, gdzie stwierdza się, że godłem RP jest "wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy".

Po analizie precyzyjnej definicję prokurator uznał, że "kwestionowana grafika nie jest godłem RP". "Akt oskarżenia został oparty na niekompletnym oraz na wadliwie ocenionym materiale dowodowym" – czytamy. Jeśli teraz oskarżeni zgodzą się (oficjalnie) na cofnięcie aktu, sąd będzie musiał umorzyć postępowanie.