Szafirowa lodówka side by side marki Haier zadebiutowała na polskim rynku

Firma Haier, która nieprzerwanie od 15 lat jest liderem rynku AGD na świecie, wprowadziła do oferty 4-drzwiową lodówkę side by side HFR79F19EFGK. Wyróżnia ją duża, bo aż 703 litrowa pojemność, szuflada My Zone, w której możemy dostosowywać temperaturę do rodzaju przechowywanych produktów oraz możliwość sterowania za pomocą smartfona.

Fot. materiały prasowe / Haier

Świeżość i higiena w każdej sytuacji

Haier HFR79F19EFGK wyposażona została w technologie Fresher Techs, które zapewniają dłuższą świeżość przechowywanej żywności. Ich zadaniem jest monitorowanie i optymalizowanie warunków wewnątrz lodówki oraz dbanie o właściwą wilgotność i temperaturę w poszczególnych strefach chłodziarki.

Szuflada My Zone umożliwia dostosowanie temperatury do różnych rodzajów żywności (od 0°C do +5°C). Możemy w niej przechowywać warzywa i owoce, mięsa i sery, owoce morza, produkty przeznaczone do rozmrażania lub wymagające szybkiego schłodzenia. Z kolei szuflada świeżości Fresh Box pozwala utrzymać stałą niską temperaturę, by zapewnić idealne warunki do przechowywania surowego mięsa, ryb, świeżych warzyw oraz serów.

Lodówka Haier wyposażona została w strefę Humidity Zone, która utrzymuje idealny poziom wilgotności, co jest kluczowe dla świeżości owoców i warzyw. Dzięki temu produkty te zachowują swoje wartości odżywcze i smakowe na dłużej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu membrany z włókien roślinnych, która utrzymuje wilgotność na poziomie 90% i automatycznie reguluje jej poziom.

I wreszcie autorski system ABT Pro, który dba o higienę i eliminuje bakterie. Wykorzystuje on zaawansowaną technologię UV do dezynfekcji powietrza w lodówce, redukując obecność szkodliwych mikroorganizmów, co gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanej żywności.

Zaawansowane technologie na wyciągnięcie ręki

Bezpośredni, pozytywny wpływ na przechowywanie żywności ma technologia Air Surround Cooling. To innowacyjny system cyrkulacji powietrza, który równomiernie rozprowadza chłodne powietrze wewnątrz lodówki. Zapewnia odpowiednie chłodzenie wszystkich produktów, niezależnie od ich położenia. Użytkownicy z pewnością docenią funkcje Super-Cool i Super-Freeze, które umożliwiają szybkie schłodzenie i zamrożenie, co jest niezwykle pomocne gdy wkładamy do lodówki dużą liczbę produktów lub przygotowujemy większą ilość jedzenia na spotkanie czy imprezę rodzinną.

Lodówka Haier posiada system Total No Frost, który zapobiega powstawaniu szronu i lodu, co eliminuje konieczność ręcznego rozmrażania lodówki. Dzięki temu żywność jest przechowywana zawsze w idealnych warunkach.

Przede wszystkim wygoda na co dzień

Lodówka Haier side by side HFR79F19EFGK to nie tylko zaawansowane technologie, ale również praktyczne rozwiązania, które ułatwiają codzienne użytkowanie. Wbudowana kostkarka do lodu pozwala na szybkie i łatwe przygotowanie lodu do napojów, co jest niezwykle przydatne podczas gorących dni lub rodzinnych przyjęć. Tylne oświetlenie zapewnia natomiast doskonałą widoczność wszystkich przechowywanych w lodówce produktów – nawet tych umieszczonych w głębi półek.

Na uwagę zasługuje również zamrażalnik składający się z dwóch niezależnych szuflad Easy Access, dzięki którym dostęp do przechowywanych produktów jest niezwykle łatwy. Użytkownik może szybko włożyć lub wyjąć znajdujące się tam produkty, co przekłada się na oszczędność naszego czasu, a co najważniejsze, na zmniejszenie zużycia energii.

Spektakularny design

Jednym z największych atutów nowej lodówki Haier jest jej spektakularny design. Front lodówki wykonany ze szkła w kolorze szafirowym i nadaje jej niezwykle elegancki wygląd, który podkreśli styl każdej nowoczesnej kuchni.

Cyfrowy panel sterowania, umieszczony na szklanych drzwiach, nadaje minimalistyczny i stylowy charakter urządzeniu. Umożliwia on intuicyjne ustawianie wszystkich funkcji lodówki, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.

Lodówka klasy smart – sterowanie aplikacją hOn

Nowa lodówka Haier side by side HFR79F19EFGK oferuje możliwość sterowania za pomocą aplikacji hOn. Dzięki temu możliwe jest zdalne monitorowanie i kontrolowanie ustawień lodówki za pomocą smartfona. Aplikacja hOn oferuje również dodatkowe funkcje, takie jak porady dotyczące przechowywania żywności oraz możliwość tworzenia list zakupów. Dzięki temu, użytkowanie lodówki Haier staje się jeszcze bardziej wygodne i dostosowane do potrzeb współczesnej rodziny.

Cena i dostępność

Lodówka Haier HFR79F19EFGK jest dostępna w sprzedaży w sieciach handlowych Euro RTV AGD i Media Expert. Jej aktualna cena to 8 999,99 zł.

Więcej informacji o lodówkach multidoor marki Haier: https://www.haier-europe.com/pl_PL/multidoor/