Caffè Vergnano szuka najlepszych baristów - także w Polsce. Ruszają mistrzostwa Vergnano World Cup

Caffè Vergnano, kawa premium z 140-letnią tradycją oraz Coca-Cola HBC – jej oficjalny dystrybutor w Polsce – zapraszają miłośników kawy i sztuki jej perfekcyjnego parzenia do udziału w prestiżowym konkursie Vergnano World Cup 2024. Właśnie ruszyły zgłoszenia do lokalnego etapu. Na laureatów polskiej edycji czekają atrakcyjne nagrody, a zwycięzca pojedzie na międzynarodowy finał do Włoch, by zawalczyć o wycieczkę na plantację kawy.

Fot. materiały prasowe

Vergnano World Cup to międzynarodowy konkurs, w którym utalentowani bariści mogą pokazać swoje zdolności i pasję do parzenia kawy. Właśnie wystartowała pierwsza runda, czyli lokalne eliminacje. Spośród nadesłanych zgłoszeń, eksperci wybiorą 10 laureatów, którzy spotkają się 24 września w Warszawie, by zawalczyć o tytuł lokalnego mistrza, ekspres do kawy, akcesoria barista, roczny zapas ziaren Caffè Vergnano i produkty z portfolio Coca-Cola HBC. Zwycięzca poleci także do włoskiego miasta Chieri, gdzie weźmie udział w międzynarodowym finale Vergnano World Cup. Tam w Akademii Vergnano, jednym z najbardziej cenionych w świecie kawy miejsc, oferujących programy szkoleniowe dla baristów, zawalczy o nagrody główne - wycieczkę na plantację kawy, ekspres De'Longhi i młynek do kawy Eureka lub szkolenie Latte Art Grading System.

- Chcemy rozwijać talenty baristów, promując międzynarodowe standardy parzenia i serwowania kawy ustanowione przez Caffé Vergnano - mówi Anna Oleksak, Capability Lead Coffee w Coca Cola HBC Polska i certyfikowana sędzina wielu kawowych mistrzostw i konkursów. – Dlatego podczas lokalnych eliminacji Vergnano World Cup ze szczególną uwagą będziemy oceniać jakość, czas i estetykę przyrządzania espresso i cappuccino. W przypadku art latte, poza efektem wizualnym, oczywiście liczyć się będzie także kreatywność – dodaje ekspertka.

Aby zgłosić się do konkursu wystarczy zaprezentować siebie i swoje perfekcyjnie przyrządzone espresso oraz cappuccino udekorowane wzorem latte art w formie nagrania wideo. Dwa krótkie filmy należy załączyć do formularza, dostępnego na stronie VergnanoWorldCup.pl. Zgłoszenia można przesyłać do 29 sierpnia.