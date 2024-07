5 propozycji na podróż poślubną - we dwoje lub… w gronie przyjaciół!

W przeciwieństwie do pokolenia milenialsów, pokolenie Z nie odczuwa presji tworzenia długiej listy gości weselnych. Coraz więcej młodych par budżet potrzebny na organizację hucznego wesela woli wydać na podróże. Na popularności zyskuje również koncepcja buddymoon, czyli przedłużenia celebracji ślubu w formie wyjazdu z przyjaciółmi. Przedstawiamy 5 propozycji na wyjazd poślubny, które sprawdzą się zarówno w opcji romantycznej, jak i imprezowej.

Fot. materiały prasowe

“Buddymoon”, czyli połączenie słów "buddy" (przyjaciel) i "honeymoon" (miesiąc miodowy) staje się coraz popularniejszym wyborem wśród młodych ludzi. To nowoczesna odpowiedź na potrzebę wspólnego świętowania ważnych chwil z najbliższymi osobami. Kiedy przyjaciele i bliscy przybywają z daleka, ceremonię ślubną warto w naturalny sposób przedłużyć, spędzając z nowożeńcami czas na wspólnym wyjeździe. Wiele młodych par postrzega tę formę celebracji jako bardziej wartościową niż huczne wesele, podczas którego z połową gości nie ma okazji nawet “zamienić słowa”. Gdzie warto się wybrać w podróż poślubną, by zapamiętać ją na całe życie? Przedstawiamy 5 sprawdzonych propozycji na tego typu wyjazd.

Nowy Jork - niezapomniane miasto na niezapomnianą okazję

Nie bez powodu Alicia Keys śpiewała o Nowym Jorku jako „betonowej dżungli, w której powstają marzenia”. To wręcz idealne miejsce na snucie małżeńskich, życiowych planów. Dzięki niesamowitej mieszance kulturowej Wielkie Jabłko jest niezwykle barwne i kolorowe, a każda dzielnica ma swą odrębną osobowość i smak.

Legendarny Times Square, nazywany skrzyżowaniem świata, to bijące serce Manhattanu. Koniecznie trzeba przyjść tutaj po zmroku, aby wśród nowoczesnych drapaczy chmur chłonąć atmosferę tego magicznego miejsca - pełnego neonów, migoczących świateł, krzykliwych kolorów, głośnej muzyki i klaksonów żółtych taksówek.

Panoramę miasta można podziwiać godzinami i na wiele sposobów. Rejs promem na Liberty i Ellis Island to nie tylko świetna przygoda i obłędne widoki na Nowy Jork, ale również okazja na zrobienie doskonałych zdjęć ze Statuą Wolności w tle i poznania historii imigracji. Wycieczka piesza lub rowerowa przez najsłynniejszy nowojorski most - Brooklyn Bridge - dostarczy niezapomnianych przeżyć i widoków na Dolny Manhattan po drugiej stronie East River. Inny, warty odnotowania punkt widokowy mieści się na szczycie jednego z najbardziej kultowych budynków miasta - Empire State Building. Czy bez niego słynna scena z ”Bezsenności w Seattle” byłaby tak samo niezapomniana.

- Wszechobecna energia Nowego Jorku jest jak krwioobieg miasta, a szybkie tempo, gwarny ruch uliczny, całodobowe życie i kreatywny duch sprawiają, że to najbardziej tętniąca życiem metropolia na świecie. Będąc tam warto również znaleźć czas na odwiedzenie Strawberry Fields - miejsca pamięci Johna Lennona, ogrodu surrealistycznych rzeźb rodem z opowieści Lewisa, czy romantycznego mostu Bow Bridge, gdzie co chwila dochodzi do zaręczyn - to również idealne miejsce na przedłużenie celebracji własnego ślubu! - mówi Grzegorz Mikielewicz, założyciel i CEO platformy Getaway, pełniącej funkcję intuicyjnego, inteligentnego kreatora i asystenta podróży “szytej na miarę”.

Wenecja - romantycznie lub karnawałowo

Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie - Wenecja znajduje się dosłownie na wodzie. Miasto zostało założone w V w. przez Wenetów, którzy w obawie przed najeźdźcami uciekli z lądu na pobliskie wyspy i bagna i tu założyli pierwsze osady. Domy budowali na drewnianych palach, które do dziś stanowią fundament miasta. Wenecja zlokalizowana jest na 117 wyspach, które łączy aż 417 mostów.

Kanały Wenecji to prawdziwa ikona miasta. Przez wiele wieków były głównym środkiem transportu i komunikacji. Dziś stanowią nieodłączny element krajobrazu miasta i są idealne do romantycznych przejażdżek gondolami.

Planując ślub zimą warto rozważyć wyjazd do Wenecji w okresie karnawału. Włoskie zwyczaje i tradycje podczas celebracji tego okresu w Wenecji są naprawdę spektakularne. Do najsłynniejszych z nich należą wybory najpiękniejszej maski, które odbywają się podczas karnawału w Wenecji każdego dnia. Ponadto, w dzień otwarcia imprezy na wodzie ma miejsce show z udziałem przebierańców, artystów i tancerzy, a także parada wodna na największym kanale w Wenecji – kanale Grande.

Bali - Wyspa Bogów

Tropikalna podróż poślubna z odrobiną luksusu? Nusa Dua to miejsce, w którym na nowożeńców i nie tylko czekają relaksujące zabiegi spa wśród szumiących palm kokosowych, koktajle, które można popijać na wiszących łóżkach barowych z widokiem na ocean i joga praktykowana pośród bajecznych ogrodów pełnych egzotycznych kwiatów. Ta należąca do Archipelagu Małych Wysp Sundajskich na Oceanie Indyjskim wyspa słynie z promowania równowagi i harmonii, co znajduje odzwierciedlenie w licznych rytuałach, festiwalach i ceremoniach.

- Nusa Dua jest idealnie położona, aby wyruszyć na idylliczną, romantyczną wyspę Nusa Penida. Po 50-minutowej przeprawie promowej można spędzić niezapomniane chwile wędrując do oszałamiających punktów widokowych, wyszukując mistyczne hinduskie świątynie czy po prostu leniuchując na wielu zachwycających plażach. Klif Kelingking to niesamowita skała kształtem przypominająca szczęki tyranozaura, wystająca z oceanu. Warto zatrzymać się w tym małym raju na dłużej i spędzić noc na przykład w domku na drzewie. Zasypianie przy dźwiękach skrzeczących gekonów, pobudka w otoczeniu niesamowitego wschodu słońca, śpiewu ptaków i z widokiem na delfiny i manaty pływające w oddali to gotowy przepis na udaną podróż poślubną - dodaje Grzegorz Mikielewicz z Getaway. Teneryfa - hiszpański klimat z nutką afrykańskich akcentów

Na Teneryfie przeważają atrakcje przyrodnicze, których nie można uświadczyć w naszym klimacie. Najważniejszą jest wulkan Teide - najwyższe wzniesienie nie tylko na Teneryfie, ale i w całej Hiszpanii. Wulkan otacza Park Narodowy Teide - idealne miejsce do pieszych wędrówek. Po drodze można podziwiać niesamowitą, bujną i występującą tylko na Wyspach Kanaryjskich roślinność otoczoną “księżycowym" krajobrazem. Prawie na sam szczyt wulkanu można dojechać też kolejką. Z góry rozciąga się przepiękny widok na całą Teneryfę.

Warto odwiedzić również miejscowość Masca, maleńką, malowniczą wioskę, w której mieszka raptem 100 osób. Główną atrakcja jest tu wąwóz Masca - prawdziwe dzieło natury, które od ponad 5 milionów lat poddawane jest sile wiatru i wody. Wysokie ściany bazaltowe, wąskie przejścia i piękna plaża na końcu trasy gwarantują niezapomnianą przygodę i prawdziwą ucztą dla zmysłów nowożeńców.

Ci, którzy wybiorą się na wyspę z paczką przyjaciół mogą odwiedzić Siam Park - największy w Europie tematyczny park wodny. Jedną z najbardziej niezwykłych atrakcji jest tam możliwość przepływania na pontonie przez tunel w ogromnym przeszklonym akwarium. To niezwykłe doświadczenie, które pozwala na bezpośrednie spotkanie z fascynującym podwodnym światem.

Mauritius - skarbnica cudów natury

Wyśmienita pogoda, urocze okoliczności przyrody i niesamowity podwodny świat to kwintesencja wakacji na Mauritiusie. Choć to przede wszystkim piękne plaże rozsławiły wyspę, warto wybrać się również w mniej znane zakątki i poznać prawdziwe oblicze tego kraju. Do najważniejszych atrakcji na wyspie należą te wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO - Półwysep Le Morne z pocztówkową plażą oraz niesamowitą, górującą nad otoczeniem, ponad 500-metrową skałą, czyli górą Le Morne Brabant. Tuż obok znajduje się piękna iluzja stworzona przez naturę - Podwodny Wodospad. Wielu turystów zaskakuje również słynna, siedmiokolorowa ziemia w Chamarel. Te niespotykane nigdzie indziej „wydmy” powstałe podczas zastygania lawy, mienią się wieloma kolorami w zależności od kąta padania światła, a bujna zieleń wokół jeszcze bardziej podkreśla niesamowity charakter tego zjawiska.

- Planując podróż poślubną, niezależnie czy będzie to tradycyjny “honeymoon” czy bardziej nowatorski “buddymoon” warto przełamać przysłowiowe “nieważne gdzie, ważne z kim” i odpowiednio wcześnie wybrać kierunek, który nam odpowiada. Rezerwacja z wyprzedzeniem pozwala na większy wybór zgodny z tym, czego oczekujemy od tak wyjątkowej podróży oraz na znaczące oszczędności - podsumowuje Grzegorz Mikielewicz z Getaway.