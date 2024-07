Zapewniają rozrywkę, uczą orientacji w terenie, oferują nie tylko rozrywkę i zabawę, ale także możliwość odkrywania pięknych krajobrazów i poznawania historycznych miejsc. Są doskonałym wyborem na rodzinne wycieczki oraz niezapomniane przygody. Gdzie w Czechach znajdziemy najciekawsze labirynty?

Pałac Nové Hrady. Fot. archiwum ČMP

Kompleks pałacowy w Loučeni (około 60 km na północny wschód od Pragi) jest znany ze swojego parku labiryntów, który zawiera aż 12 różnych labiryntów i ścieżek, między innymi labirynty bukszpanowe, kamienne, trawiaste i kwiatowe. Każdy z nich ma unikalny design. Jest to świetna atrakcja dla rodzin z dziećmi.

W parku przy pałacu Nové Hrady w Czechach Wschodnich znajduje się piękny bukszpanowy labirynt w stylu francuskim. Eleganckie i symetryczne ścieżki prowadzą do centralnego punktu. Park jest również pełen pięknych ogrodów i fontann.

W ogrodzie botanicznym w praskiej dzielnicy Troja znajduje się labirynt z żywopłotów, który jest częścią większego kompleksu ogrodniczego. Labirynt oferuje spokojną i zieloną przestrzeń do relaksu oraz wyzwanie dla odwiedzających, by znaleźć drogę do wyjścia.

Labirynt luster na praskim Petřínie znajduje się obok wieży widokowej i na pewno warto go odwiedzić. Początkowo powstał jako pawilon Klubu Czeskich Turystów na praskiej Wystawie Jubileuszowej w 1891 roku. Zapewnia zabawne i dezorientujące wrażenia dzięki licznym lustrzanym odbiciom. Znajduje się tu także diorama przedstawiająca walkę praskich studentów i profesorów z kolegium jezuitów z wojskami szwedzkimi w 1648 roku.

Jeden z największych lustrzanych labiryntów w Europie znajduje się w Centrum Babylon w Libercu. Ten atrakcyjny park rozrywki przyciąga turystów z całego świata dzięki swoim unikalnym i zróżnicowanym atrakcjom. Labirynt składa się z licznych lustrzanych ścian, które tworzą iluzję nieskończonej przestrzeni i wielokrotnych odbić. Zabawa polega na odnalezieniu drogi przez skomplikowany układ korytarzy, co może być zarówno wyzwaniem, jak i źródłem wielkiej frajdy.