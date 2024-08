Zdrowa architektura. Jak deweloperzy mogą wpływać na well-being mieszkańców?

Współczesny świat oferuje wiele możliwości i wygód, a z drugiej strony – nie żałuje stresu i problemów. Metody radzenia sobie z tymi wyzwaniami powinny zaczynać się w miejscach, gdzie spędzamy ok. 90% życia, czyli w budynkach. Sposób projektowania przestrzeni, w której mieszkamy ma nieoceniony wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie i codzienne funkcjonowanie. Jak wygląda zdrowa architektura? W Polsce przykładem jest Atrium Oliva w Gdańsku.

Człowiek na 1. miejscu

W naszym kraju coraz więcej mówi się o zasadach zrównoważonego rozwoju, m.in. w kontekście budownictwa. Zdrowa architektura polega na projektowaniu z myślą o przyszłości, opartym na wiedzy naukowej i analizie wszystkich czynników, które mają wpływ na samopoczucie i kondycję ludzi. To holistyczne i multidyscyplinarne podejście stawia sobie za cel tworzenie inwestycji zoptymalizowanych do potrzeb człowieka. Obejmuje ono szereg aspektów: od lokalizacji i widoków z okna przez doświetlenie i użyte materiały po aranżację wnętrz.

- Wspieranie dobrego samopoczucia mieszkańców powinno być dla projektantów i inwestorów priorytetem, zwłaszcza w dzisiejszych dynamicznie zmieniających się czasach, kiedy jesteśmy narażeni na stres i nadmiar bodźców - mówi Piotr Tarkowski, członek zarządu spółki deweloperskiej ALLCON. - Sprzedając nieruchomość sprzedajemy też jakość życia. Koncentrujemy się na tym, by zapewnić klientom środowisko do codziennej regeneracji, skupienia uwagi i budowania relacji.

W tym celu ALLCON i architekci z Roark Studio sięgnęli m.in. po badania z zakresu neuroarchitektury, która zajmuje się wpływem przestrzeni na nasz mózg. Atrium Oliva w Gdańsku zaprojektowano na wzór starożytnych domów atrialnych. W centrum inwestycji znalazło się zielone patio, stanowiące miejsce spotkań mieszkańców. Zostało ono zaaranżowane tak, by sprzyjać odpoczynkowi i wyciszać emocje po całym dniu.

- W czasie procesu projektowego posługiwaliśmy się najważniejszymi ustaleniami z dziedziny neuroarchitektury - mówi Jakub Bladowski, prezes zarządu Roark Studio. - Przede wszystkim, zwróciliśmy uwagę na ludzką skalę wnętrz urbanistycznych oraz podziały elewacyjne, które zmniejszają optycznie budynki, czyniąc je bardziej przyjaznymi i zrozumiałymi dla mieszkańców. Zadbaliśmy o dostęp do naturalnego oświetlenia, co ma korzystny wpływ na cykl dobowy człowieka, poprawiając samopoczucie i zdrowie psychiczne. Kontakt z naturą odgrywa kluczową rolę, dlatego wprowadziliśmy do projektu gatunki roślin rodzimych, które przyciągają owady i ptaki, tworząc harmonijną i ekologiczną przestrzeń życiową. Ważnym elementem naszego projektu są przestrzenie sprzyjające zawiązywaniu się relacji społecznych. Stworzyliśmy miejsca wspólne, które zachęcają mieszkańców do spotkań i integracji, wspierając tym samym budowanie silnej i zintegrowanej społeczności.

Certyfikacja a well-being

- Stworzenie przestrzeni, która prawdziwie współgra z człowiekiem to czasochłonny proces, wymagający pracy ekspertów z różnych dziedzin i szerokiej analizy danych. Inwestycję Atrium Oliva w Gdańsku przeprowadziliśmy przez międzynarodową certyfikację BREEAM, by potwierdzić, że spełnia ona kryteria zrównoważonego budownictwa i może stać się „osobistą strefą dobrego samopoczucia” – mówi Łukasz Śledź, dyrektor Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w spółce deweloperskiej ALLCON.

ALLCON jako jeden z niewielu deweloperów w Polsce certyfikuje inwestycje mieszkaniowe we wspomnianym systemie BREEAM. Opiera się on na rzetelnej i obiektywnej ocenie wielu wskaźników, w tym lokalizacji inwestycji, użytych materiałów, innowacji, jakości wykończenia oraz wpływu na środowisko naturalne i dobrostan mieszkańców. Certyfikacja dzieli się na etap Interim i Final. Interim to wstępna ocena, która pozwala inwestorowi zaplanować konkretne rozwiązania i wdrożyć strategię zrównoważonego rozwoju już na wczesnym etapie projektu. Final to z kolei etap, w którym zewnętrzni audytorzy BREEAM mówią „sprawdzam” i dokonują szczegółowej oceny zrealizowanych budynków. Weryfikują, czy zastosowane przez dewelopera rozwiązania spełniają wymagające standardy zrównoważonego budownictwa.

Ostatecznie Atrium Oliva w Gdańsku jako pierwsza inwestycja w Trójmieście uzyskała certyfikat BREEAM Final w kategorii New Construction: Residential. Zdobyty przez nią wysoki wynik plasuje się aktualnie na 3. miejscu w Polsce w tej kategorii. Tym samym, ALLCON dowiódł, że dotrzymuje słowa w kwestii dbałości o jakość projektu i dobrostan mieszkańców.

Na co warto zwracać uwagę?

Czym konkretnie kierują się inwestorzy i projektanci zdrowej architektury? Na co warto zwracać szczególną uwagą kupując nieruchomość? Lista wskaźników jest bardzo długa, ale wśród najważniejszych można wymienić m.in. zapewnienie dobrego snu, możliwości uprawiania aktywności fizycznej oraz regeneracji i odpoczynku, a także stworzenie warunków do integracji i bycia częścią społeczności.

- Kluczowym elementem, który ma wpływ na nasze codzienne samopoczucie i kondycję jest otoczenie natury, szybki dostęp do infrastruktury miejskiej oraz… cisza. Dlatego tworzenie projektu z zakresu zrównoważonego budownictwa zaczyna się od poszerzonej analizy lokalizacji. W Atrium Oliva zbadaliśmy m.in. wskaźniki jakości powietrza i hałasu. Wyniki były celujące. Bezpośrednie sąsiedztwo lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ścieżek spacerowych i rowerowych w samym sercu metropolii upewniło nas, że mamy do czynienia z jedną z najlepszych lokalizacji w Gdańsku – mówi Piotr Tarkowski.

ALLCON nie zatrzymał się na tym i wprowadził do inwestycji szereg innowacji służących well-being. Budynki odpowiednio wyciszono, tak by w całym kompleksie panował wysoki komfort akustyczny. W oknach zamontowano filtry powietrza. Oryginalnym rozwiązaniem jest tężnia solankowa w strefie relaksu, która pozwala odpocząć po sesji w saunie parowej lub infrared, sprzyjającej regeneracji mięśni. O dobrą formę można zadbać również w sali do jogi lub w czasie treningu w świetnie wyposażonej siłowni. Przestronna i przytulnie zaaranżowana strefa klubowa zachęca do organizacji spotkań towarzyskich, wspólnych seansów filmowych lub gry w bilard.

- Strefa rekreacyjna jest zaprojektowana jako przedłużenie idei eleganckiego i ciepłego minimalizmu. Rozpieszczamy zmysły klientów różną strukturą materiałów, kamienia, wysokiej jakości detalami – mówi Paulina Rowińska, koordynator zespołu ds. architektury wnętrz i krajobrazu spółki deweloperskiej ALLCON. - Proces projektowania wnętrz skoncentrował się na wnikliwym poszukiwaniu dość ograniczonej ilości materiałów jednak komponujących się w harmonijny sposób. Skupiliśmy się na jakości, by nie atakować zmysłów zbyt dużą mnogością bodźców. Chcieliśmy by dojście do apartamentu było komfortowym i wyciszającym spacerem do domu po intensywnym dniu. Dodając do tego odpowiednie oświetlenie, które przyjemnym natężeniem światła wydobywa strukturę tapety czy kamiennych dekoracji ściennych, mamy dobre preludium do wyciszenia i odpoczynku.

Badania potwierdzają, że człowiek najlepiej regeneruje się w otoczeniu przyrody, dlatego zieleń pełni niezwykle istotną rolę w Atrium Oliva. Na terenie inwestycji zrealizowano ponad 20 tysięcy nowych nasadzeń. Do projektu wprowadzono ogrody deszczowe i założenie wodne. W glebie zamontowano czujniki, które dbają o optymalne nawodnienie roślin. Co ważne, zachowano także stary drzewostan, gwarantujący cień w upalne dni.