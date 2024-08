Posłów PiS zatkało po słowach Muchy. "2 tys. nieotwartych kopert, składam zawiadomienie"

W niedzielę gościnią programu "Kawa na ławę" w TVN24 była m.in. Joanna Mucha. Wiceministra edukacji poinformowała w jego trakcie o odkryciu 2 tysięcy nieotwartych kopert z ofertami, które przyszły do resortu w ramach konkursu "Inwestycje w oświacie". Zdaniem członkini rządu Donalda Tuska to dowód na "ustawianie konkursów" przez PiS. Zapowiedziała, że powiadomi o tym prokuraturę. Miny polityków PiS uczestniczących w programie były nietęgie.

Wiceministra edukacji Joanna Mucha ujawniła, co odnaleziono w jej resorcie po rządach PiS. Fot. Michal Zebrowski/East News

Koalicja 15 października kontynuuje oczyszczanie resortów po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Co jakiś czas znajduje po poprzedniej ekipie "trupa", który wypada z szafy. O jednym takim okazie poinformowała w programie "Kawa na ławę" w TVN24 Joanna Mucha.

– Ja dzisiaj w swoim resorcie mam 2 tysiące nieotwartych kopert w jednym z konkursów na "Inwestycje w oświacie" i właśnie podpisałam zawiadomienie do prokuratury na ten temat, na ustawianie konkursów – powiedziała wiceministra edukacji.

– 2 tysiące nieotwartych kopert spośród wszystkich złożonych wniosków w tym projekcie. Już nawet nie mówię o błędach proceduralnych przy ocenach – dodała Joanna Mucha.

Siedzący naprzeciwko posłanki Polski 2050 polityk PiS Tomasz Bocheński chciał dopytać, o jaki konkurs chodzi. Kiedy usłyszał, że o "Inwestycje w oświacie" tylko mruknął przytakująco i nie komentował tej sprawy. Podobnie siedzący obok reprezentanci PiS, których miny nagle zrzedły.

Na czym polegał program "Inwestycje w oświacie"?

Przypomnijmy, że powstałe za czasów Przemysława Czarnka Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło w 2023 roku program "Inwestycje w oświacie". Nabór wniosków rozpoczął się 18 maja 2023 roku i trwał do 15 czerwca 2023 roku. W rzeczywistości były to dwa odrębne programy.

Pierwszy z nich to był dla organów prowadzących niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Chodzi tu o podmioty prowadzące szkoły i placówki inne niż samorządowe i rządowe. W ramach tego programu mogły one uzyskać dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie:

budowy obiektu

dostosowania obiektu

zakupu wyposażenia

Łącznie przeznaczono na ten program 30 mln zł na 2023 rok i 35 mln zł na 2024 rok.

W drugim programie "Inwestycje w oświacie" mogły wziąć udział samorządy (gminy do 350 tys. mieszkańców oraz powiaty), które potrzebowały wsparcia dla trwających już u nich inwestycji oświatowych.

Samorządy mogły uzyskać dotację celową na dofinansowanie:

budowy obiektu

dostosowania obiektu

zakupu wyposażenia

Tutaj budżet był mniejszy, bo po 15 mln zł na 2023 i 2024 rok.

