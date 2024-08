Innowacyjny, pojemny i szanujący czas. Piekarnik Haier czerpie z osiągnięć sztucznej inteligencji

Wsparcie sztucznej inteligencji nie ogranicza się tylko do systemów cyberbezpieczeństwa, pojazdów autonomicznych czy cyfrowych asystentów. Coraz częściej wykorzystują je również urządzenia kuchenne, z których korzystamy na co dzień. To, jak AI ułatwia przygotowywanie rozmaitych dań, pokażemy na przykładzie piekarnika elektrycznego Haier ID Seria 4 H6 ID46G3YTB, który został naszpikowany po brzegi technologicznymi innowacjami.

Haier ID Seria 4 H6 ID46G3YTB to innowacyjny, pojemny i inteligentny piekarnik elektryczny, którego w pieczeniu perfekcyjnych potraw wspiera system sztucznej inteligencji AI Bionicook. Materiały prasowe / Haier

Haier, który już 15. rok z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w produkcji dużego AGD na świecie, nie zatrzymuje się i idzie za ciosem. W jego piekarnikach z rodziny Haier ID Seria 4 zagościł na stałe oparty na sztucznej inteligencji system AI Bionicook. Innowacyjne rozwiązanie dostępne m.in. w modelu H6 ID46G3YTB ma za zadanie wspierać smakoszy na każdym etapie pieczenia potraw. W jaki konkretnie sposób?

Otóż piekarnik z systemem Bionicook "uczy się" nawyków domowników. Aktywnie podpowiada, jakie kolejne etapy pieczenia należy wykonać oraz pilnuje, by temperatura pieczenia była precyzyjnie dobrana z dokładnością do jednego stopnia (w zakresie 30-250°C). Sztuczna inteligencja zarządza też automatycznymi programami, aby ich ustawienia były co do joty przestrzegane i zapewniały oczekiwane rezultaty.

Co więcej, oparty na AI piekarnik Haier umożliwia skorzystanie z ponad 300 przepisów na smakowite potrawy polecane przez najlepszych szefów kuchni, co pozwala, nawet osobom niezbyt biegłym w sztuce kulinarnej, na przygotowanie pysznych dań krok po kroku.

To nie jedyna funkcja będąca wynikiem ciągłego wsłuchiwania się marki w opinie i potrzeby użytkowników. Niezwykle pojemny piekarnik elektryczny (78 litrów) oferuje też wielopoziomowe pieczenie w imponującym wydaniu. Innowacyjne urządzenie pozwala na pieczenie aż 4. potraw jednocześnie. Rozwiązuje to problemy logistyczno-czasowe tych, którzy szykują biesiadne przyjęcia domowe dla wielu osób.

Z piekarnikiem Haier ID Seria 4 można zresztą oszczędzać nie tylko czas, ale także energię. Omawiany model posiada bowiem oznaczenie A++. Tak wysoka klasa energetyczna dokłada swoją cegiełkę do niższych rachunków za prąd i wnosi też swój wkład w ochronę środowiska naturalnego. Na mniejsze zużycie prądu wpływa m.in. technologia NoPreheat, dzięki której możemy piec nasze dania bez podgrzewania wstępnego.

Do manualnej obsługi piekarnika służy dotykowy wyświetlacz. Intuicyjny panel sterowania podzielono na trzy sekcje: funkcje, ustawienia temperatury i czas pieczenia. Cyfrowy ekran z przejrzystym rozkładem funkcjonalności zachęca do odkrywania kulinarnych możliwości nowoczesnego piekarnika. Po rozpoczęciu pieczenia przebieg tego procesu można monitorować na ekranie smartfona w aplikacji hOn.

Twórcy piekarnika zadbali też o jego łatwe i skuteczne czyszczenie. Do wyboru są dwa sposoby utrzymania go w czystości. Pierwszy to czyszczenie pyrolityczne. Polega ono na szybkim podnoszeniu temperatury do 430°C w jego wnętrzu. W takim rozżarzonym środowisku usuwane są wszelkie mocne zabrudzenia, szczególnie zaschnięte plamy tłuszczu.

Drugim sposobem na zapewnienie potrawom higienicznych warunków pieczenia jest czyszczenie hydrolizą. Na dnie komory znajduje się miejsce służące do wlewania wody (nie ma potrzeby stosowania detergentów). Po zamknięciu piekarnika i wyborze odpowiedniego programu woda zostaje podgrzana i zmienia się w parę, która rozmiękcza zabrudzenia. Po 30 minutach należy otworzyć piekarnik i przetrzeć wnętrze ściereczką.

Do atutów urządzenia należą też: termoobieg (równomierne rozprowadzanie ciepła wewnątrz piekarnika, co zapewnia taką samą temperaturę na każdym z 7 poziomów pieczenia), czteroszybowe drzwi (ochrona przed rozgrzaniem frontu urządzenia), stabilne prowadnice teleskopowe (możliwość łatwego wysuwania blach niemal w całości), system Click & Clean (niezwykle proste i szybkie wyjmowanie wewnętrznej szyby w celu czyszczenia) czy miękkie domykanie i otwieranie drzwi (ochrona przed głośnym trzaskaniem). Na wyposażeniu wielopoziomowego piekarnika znajdują się też dwa ruszty i dwie blachy o głębokości 20 i 40 mm.

Z piekarnikiem Haier miłośnicy pieczonych potraw mogą zyskać wydajnego i stylowego asystenta, który w prosty, szybki i inteligentny sposób pozwoli perfekcyjnie wyczarować ulubione dania i to za jednym zamachem. Więcej informacji o modelu Haier ID Seria 4 H6 ID46G3YTB można znaleźć na oficjalnej stronie jego producenta.