Łódź dołącza do programu eV City powered by Volvo

Łódź jest już czwartym miastem, które w ciągu dwóch miesięcy od inauguracji eV City powered by Volvo, dołączyło do programu. Współpraca zaowocuje powstaniem czterech dodatkowych dwustanowiskowych i ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 175 kW i 200 kW na terenie aglomeracji. W ramach funduszu grantowego, przy Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora CZAS, utworzone zostaną zielone tereny rekreacyjne, m.in. siłownie oraz ogrody.

mat. prasowy

Budowa 130 stacji szybkiego ładowania oraz skrojone na miarę fundusze grantowe współfinansujące realizację inicjatyw polepszających jakość życia mieszkańców ze szczególnym naciskiem na czyste powietrze – to dwa główne filary eV City – programu zainicjowanego przez Volvo i realizowanego wspólnie z siecią dealerską i samorządami w 35 miastach w Polsce. Jego celem jest promocja elektromobilnosci i zeroemisyjny transport w Polsce. Łódź jest czwartym miastem – po Augustowie, Ełki i Wrocławiu – które dołączyło do eV City. Na terenie aglomeracji powstaną cztery dodatkowe (oprócz pięciu obecnie funkcjonujących zainstalowanych przez Volvo) dwustanowiskowych stacji szybkiego ładowania o mocy 175 kW i 200 kW. Nowe punkty ładowania zlokalizowane będą m.in. w okolicach Łodzi Fabrycznej. Dodatkowo, w ramach funduszu grantowego programu eV City stworzone zostaną mini ogrody i siłownie na świeżym powietrzu przy Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora Czas.

– Łódź aktywnie wspiera rozwój nowej mobilności jako obszaru działań mającego wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców. W ramach inicjowania i monitorowania procesów zmierzających do rozwoju infrastruktury związanej z elektromobilnością, staramy się zachęcać sektor prywatny tworząc dobre warunki do inwestowania. Od kilku lat sukcesywnie wymieniamy flotę realizującą zadania na rzecz mieszkańców na nisko i zeroemisyjną. Realizując nasze obowiązki ustawowe, nie zapominamy również o działaniach promujących wszelkie proekologiczne i wpływające na poprawę klimatu projekty. Dlatego cieszy mnie propozycja współpracy przy realizacji projektu eV City powered by Volvo i mam nadzieję, że przyniesie ona wymierne efekty – mówi Adam Wieczorek, Wiceprezydent Łodzi.

– Na terenie Łodzi znajduje się obecnie tylko dziesięć stacji* szybkiego ładownia pojazdów elektrycznych o mocy 175kW i większej, z czego połowa to stacje Volvo. W ramach eV City zainstalowanych zostanie kolejnych cztery o podobnej mocy. Powstaną one w dogodnych komunikacyjnie dla mieszkańców miejscach – podkreśla Mariusz Nycz, dyrektor Consumer Experience Volvo Car Poland i dodaje – Jestem przekonany, że dzięki naszej inwestycji i coraz większej liczbie ładowarek umożliwiających szybkie doładowanie samochodu do ok. 70-80% w 20 minut, większa liczba kierowców w Łodzi przesiądzie się do elektryków. Łodź stała eV City – miastem, którego przyszłością jest elektromobilność i czyste powietrze.

Dla Volvo przyszłość motoryzacji to inteligentne samochody elektryczne ładowane z ekologicznych źródeł energii. Szwedzka marka zobowiązała się wprowadzić ofertę składającą się wyłącznie z elektryków do 2030 r, a do 2040 stać się w pełni neutralną klimatycznie. Program eV City powered by Volvo to ważny krok w kierunku budowania zeroemisyjnego transportu przyszłości w Polsce i miast, w których mieszkańcy będą mogli cieszyć się czystym powietrzem i cichym otoczeniem. Volvo planuje wybudowanie ok. 130 dwustanowiskowych i ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania o mocy 175kW w 35 miastach, w miejscach najczęściej uczęszczanych przez użytkowników samochodów elektrycznych. Program grantowy w ramach eV City realizowany jest we współpracy z miastami, a decyzje o wydatkowaniu z niego środków są podejmowane indywidualnie, odpowiadając na konkretne potrzeby lokalnej społeczności. Granty przeznaczane są na inicjatywy podnoszące jakość środowiska.

*Dane dot. ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pochodzą z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.