Franciszek Smuda w stanie krytycznym. Od dawna zmaga się z ciężką chorobą

Portal TVP Sport poinformował we wtorek (13.08), że wybitny polski trener Franciszek Smuda jest w stanie krytycznym. 76-latek od dawna zmaga się z ciężką chorobą.

Redakcje sportowe podają, że pogorszył się stan zdrowia Franciszka Smudy. Fot. Piotr Matusewicz/East News

"Smuda jest w stanie krytycznym, a prognozy lekarzy z godziny na godzinę są coraz mniej optymistyczne" – podał we wtorek portal TVP Sport.

Wirtualna Polska skontaktowała się z żoną trenera Małgorzatą Drewniak-Smudą, ale ta na razie nie chce udzielać żadnych informacji nt. stanu zdrowia męża.

Wiadomo, że były selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej od dawna zmaga się z poważną chorobą – ma nowotwór krwi. 76-latek nie ukrywał tego faktu i mówił o nim w marcu tego roku w jednym z wywiadów.

Kim jest Franciszek Smuda?

Franciszek Smuda swoją karierę piłkarską rozpoczął jako obrońca w Unii Racibórz i Odrze Wodzisław. Później przeszedł do Stali Mielec, a z niej do Legii Warszawa. W 1975 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie grał m.in. w Los Angeles Aztecs. Po powrocie do Europy występował w niemieckich klubach.

U naszego zachodniego sąsiada rozpoczął też karierę trenerską. W 1989 trafił do Turcji, natomiast w 1993 powrócił do Polski, obejmując pierwszoligową Stal Mielec.

W 1995 trenował już Widzew Łódź, z którym zdobył dwa mistrzostwa, superpuchar oraz dotarł do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA (1996/1997). Sukcesy szkoleniowe odnosił również z Wisłą Kraków, z którą zdobył mistrzostwo oraz superpuchar, a także dwukrotnie awansował do fazy pucharowej Pucharu UEFA.

W latach 2009–2012 pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej, którą poprowadził na Mistrzostwach Europy 2012.

