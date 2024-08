Gessler znów została babcią. Widziałam już zdjęcie jej najmłodszego wnuka

Magda Gessler została babcią po raz czwarty. Wcześniej miała już troje wnucząt: małego Bernarda i Nenę – dzieci Lary Gessler i rocznego Antosia – syna Tadeusza Müllera. Tymczasem 41-letni restaurator powitał na świecie drugiego chłopca Teodora. Zdjęcie nowo narodzonej pociechy wrzucił do sieci.

Magda Gessler została babcią. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Radosne wieści Tadeusz Müller przekazał za pośrednictwem swojego instagramowego konta. Dumny tata upublicznił fotografię z noworodkiem.

"Cud narodzin jest najwspanialszym darem, jaki można sobie wyobrazić na urodziny! Na świat przybył Teodor Müller kochani! Mama Małgosia pięknie go urodziła i w moich oczach sięgnęła Olimpu miłości, odwagi, oddania i siły! Potęga teraźniejszości. Taka sytuacja na urodziny" – napisał.

Syn słynnej prowadzącej "Kuchenne rewolucje" zwrócił uwagę na to, że jego druga pociecha przyszła na świat akurat w dzień jego urodzin. Müllerowie będą więc świętować razem co roku 13 sierpnia swój dzień.

Świeżo upieczona mama Małgorzata Downar żartobliwie skomentowała post męża. "Wszystkiego najlepszego kochanie, ale nie proś już więcej na urodziny o dziecko w prezencie" – wspomniała.

To nie jedyna wyjątkowa data w rodzinie Tadeusza Müllera. Jego pierwszy syn Antoś urodził się z kolei tego samego dnia, co babcia Magda Gessler, czyli 9 lipca. Więc, gdy gwiazd TVN obchodziła równo swoje 70. urodziny, dowiedziała się, że ma trzeciego wnuka. A teraz już... czwartego.

"Poród to najwspanialsze wydarzenie życia! Jest w nim tyle skrajnych intensywnych emocji zakończonych euforyczną radością i miłością rodziców, że trudno wyjść z podziwu! W moich oczach zszywa relację nićmi czułości i bliskości i wiem, co czują wszystkie rodziny mające to za sobą. I ogólna myśl! Dziewczyny to gigantki i heroski a faceci mięczaki! Małgosiu podziw to za mało powiedziane… Antek urodził się w wyjątkowo szczególny dzień, bo 9 lipca" – ogłaszał wówczas dumny tata.

Magda Gessler jest już babcią dla dwóch pociech Lary Gessler

Dodajmy, że Magda Gessler jest też babcią dla dzieci Lary Gessler. W październiku 2020 roku córka znanej restauratorki i Piotr Szeląg doczekali się małej Neny. We wrześniu 2022 roku urodził im się z kolei synek Bernard.

Rozkochana w nich babcia chwali się relacjami i zdjęciami z malcami. W jednym z wywiadów prowadząca "Kuchenne rewolucje" opowiadała: – To jest dla mnie najważniejsze, że mam wnuki. Jestem w nich zakochana po uszy, ale moje dzieci są równie zajęte, jak ja i to jest niesamowite. To oni często nie mają dla mnie czasu, a nie ja dla nich.

Quiz: Gessler rzuca nie tylko talerzami... Potrafisz dokończyć jej kultowe powiedzonka? [QUIZ]

Swego czasu Magda Gessler wystąpiła w "Dzień dobry TVN", gdzie mówiła, jak spędza czas z wnuczętami. – Robimy to, czego nie wolno. Komórka jest zabroniona, a Nena robi ze mną dokładny przegląd zdjęć i dużo pracujemy w social mediach – opisywała. – Benio jest idealny. Nena kocha go nad życie i cudownie się nim opiekuje. Nena jest kopią Magdy Gessler razy sto – chwaliła się dumna 71-latka.

Dziś właścicielka restauracji "U Fukiera" jest już babcią trzech wnuków i jednej wnuczki.