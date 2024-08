Hyundai TUCSON to średniej wielkości SUV południowokoreańskiego producenta samochodów osobowych. Swoimi korzeniami sięga do aż 2004 roku. Obecnie rozwijana jest jego czwarta generacja, która zadebiutowała w 2020 roku. Dostępna po liftingu wersja z 2024 roku pretenduje do roli towarzysza, który jest z kierowcą zawsze i wszędzie, bo do wspólnych wojaży zachęca ultranowoczesnym designem, wnętrzem i technologiami.