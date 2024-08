Sarsa, a właściwie Marta Markiewicz wydała nową piosenkę "Jak w filmie". Charakterystyczny głos Sarsy, melodia z lekkim, radiowym vibem sprawiły, że po odsłuchaniu tego kawałka... jeszcze na pewno do niego wrócę. Czy szykuje się kolejny hit, jak przy "Naucz mnie"?

Sarsa wydała nową piosenkę. Fot. YouTube / Sarsa

Sarsa jest kompozytorką i wokalistką. Szersza publiczność dowiedziała się o niej, gdy wzięła udział w "The Voice of Poland". Jednak rozkwit jej kariery przyszedł później. W 2015 roku utalentowana artystka wydała swój debiutancki album "Zapomnij mi". Od tamtego czasu ukazały się jeszcze cztery jej krążki: "Pióropusze" (2017), "Zakryj" (2019), "Runostany" (2022) i "*jestem marta" (2023).

Największym hitem Sarsy jest jak do tej pory piosenka "Naucz mnie". Kawałek od lat jest puszczany w różnych rozgłośniach radiowych, a na YouTube ma ponad 64 mln wyświetleń. Wokalistka wylansowała też takie przeboje jak: "Zakryj", "Carmen", "Motyle i ćmy".

Nowa Sarsa z... nową piosenką. Przesłuchałam kawałka "Jak w filmie"

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w życiu Sarsy wiele się zmieniło. Artystka w 2021 roku została mamą.

Po kilku latach okazało się, że jest poważnie chora. "W kwietniu 2023 r. dostałam diagnozę, że cierpię na otosklerozę (to dolegliwość atakująca tkankę kostną ucha środkowego, która może przyczyniać się nawet do całkowitej utraty zdolności słyszenia - przyp. red.)" – przyznała w opisie pod nowym klipem.

Podziękowała profesorowi Henrykowi Skarzyńskiemu, który zajął się jej słuchem. "Wracam inna. Zresztą ktoś mądry powiedział, że z podróży nigdy nie wraca się takim samym. I ja się z tym zgadzam. To jest moje kolejne wcielenie, ale wynikające z ewolucji, a nie zamierzonej metamorfozy. Zmiany, dość burzliwe, które w ostatnich latach można było u mnie zaobserwować to stała w moim życiu" – dodała.

14 sierpnia w sieci ukazał się nowy singiel Sarsy pt. "Jak w filmie". Sama autorka mówi, że to "powrót do dzieciństwa, do starych czasów".

– Do tego momentu, w którym ja się czułam sobą, taką niewinną, naiwną, wierzącą w ideały, w utopijną wizję świata, również naszego muzycznego, branżowego. I tam w tym dzieciństwie, w powrocie do przeszłości, odnajduję ukojenie. Ten singiel jest też o oswajaniu własnych demonów. W pewnym sensie zakończyłam walkę z tym, co we mnie według mnie niefajne. Wciąż jestem w procesie zaakceptowania siebie taką, jaką jestem – opowiada w jednym z najnowszych wywiadów.

Utwór "Jak w filmie" rozkręca się z każdą sekundą. Po podsłuchaniu kawałka wiem, że do niego wrócę. Bardzo przypomina mi styl największych hitów Sarsy. Artystka ma bardzo charakterystyczny głos, który ciężko byłoby naśladować, co – moim zdaniem – jest dużym atutem jej twórczości.

W komentarzach fani zauważyli, że utwór ma radiowy klimat. "Mam nadzieję, że usłyszę go w radiu" – napisała jedna z internautek i... ja też mam taką nadzieję.

Nowy singiel Sarsy to jedna z kilku części krążka, nad którym pracuje artystka. Będzie to kolejne dzieło na jubileusz jej pracy artystycznej, który już za rok.

Sarsa o zmaganiach z chorobą

Ostatnie słowa Sarsy o walce z chorobą i tworzeniu muzyki chwytają za serce... – Nagrywałam ostatni album, z takim przeświadczeniem, że to będzie już ostatnia płyta w mojej karierze. Dostałam taką niefajną diagnozę, że choruję na otosklerozę, która to choroba prowadzi do całkowitej głuchoty. Musisz przyznać, że to trochę zabawne, jak z filmu, kiedy wokalistka się dowiaduje, że głuchnie – mówiła ostatnio w rozmowie z RMF MAX.

Dziś wokalistka jest po operacjach. – Kiedy przeszłam operacje, które pozwoliły mi wrócić do muzyki, to mi się strasznie zachciało melodii. Nie tyle słów – bo poprzednie płyty zaczęłam od słów – ale zachciało mi się piosenek, melodii. Pięć dni po operacji, jak jeszcze ucho było zaklejone, usiadłam do pianina i zaczęłam tworzyć melodie – ujawniła.

Choć początkowo trudno było jej "podnieść się po tej diagnozie", to dziś ma jeszcze motywację do działania. Sarsa zdradziła także, że przygotowuje "film dokumentalny, w którym pokaże, jak walczy z chorobą".