Seksualne szczęście, czyli jak przełamać łóżkowe tabu? Zobacz kolejne "Rozmowy (nie)Przyzwoite"

W ósmym odcinku podcastu "Rozmowy (nie)Przyzwoite" gospodarze, Klaudia Latosik i Marcin Kimkowski, zaprosili do rozmowy Magdalenę Świderską, seksuolożkę i założycielkę AMORI Centrum Seksuologii Pozytywnej. Nieprzyzwoicie, ale rzeczowo, rozmawiają o tym, czym w ogóle jest pozytywna seksualność. Ta koncepcja promuje otwartość, brak osądzania oraz afirmację różnorodności w sferze seksualnej. Zbyt często nasze podejście do seksualności kształtowane jest przez normy społeczno-kulturowe oraz religijne, które mogą prowadzić do wstydu i ograniczeń. Pozytywna seksualność jest odpowiedzią na te bariery, zachęcając do rozmowy o seksie w sposób komfortowy i bez tabu. W trakcie podcastu poruszono także temat edukacji seksualnej, która w Polsce często koncentruje się na zagrożeniach, takich jak choroby przenoszone drogą płciową czy niechciana ciąża, pomijając aspekty emocjonalne i psychologiczne. Magdalena Świderska zwraca uwagę na potrzebę realistycznego podejścia do seksualności, które uwzględnia zmieniające się ciało i zdrowie, zwłaszcza w kontekście seniorów. Edukacja seksualna dorosłych, jak zauważa Klaudia Latosik, jest kluczowa, by pokolenia, które obecnie wchodzą w dorosłość, miały lepsze podstawy do rozwoju własnej, zdrowej seksualności. Rozmowa pełna jest cennych spostrzeżeń i praktycznych rad dotyczących seksualności, która powinna być źródłem radości i szczęścia, a nie źródłem lęku czy wstydu. Goście podkreślają, że pozytywne podejście do seksualności może stać się fundamentem bardziej spełnionego i świadomego życia seksualnego.