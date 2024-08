Z pierwszych doniesień mediów w USA wynikało, że policja dokonała aresztowań w związku ze śmiercią gwiazdy serialu "Przyjaciele" Matthew Perry'ego. Jak przekazały źródła serwisu TMZ, w trakcie akcji zatrzymano co najmniej jednego lekarza i kilku dilerów narkotyków.

Nowe doniesienia ws. śmierci gwiazdy "Przyjaciół"

To Departament Policji Los Angeles prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci Perry’ego wraz z m.in. funkcjonariuszami DEA (Agencja do Walki z Narkotykami-red.).

– Wiedzieli, że to, co robią, naraża Perry’ego na wielkie niebezpieczeństwo – stwierdził prok. Martin Estrada.

Przypomnijmy, że sekcja zwłok aktora wykazała, że ​​stężenie ketaminy we krwi mieściło się w zakresie stosowanym w znieczuleniu ogólnym podczas operacji.

Wówczas Warner Bros. wydał oświadczenie w sprawie ich gwiazdy. "Jesteśmy zdruzgotani śmiercią naszego drogiego przyjaciela Matthew Perry’ego. Matthew był niezwykle utalentowanym aktorem i częścią rodziny Warner Bros. Television Group. Wpływ jego geniuszu komediowego był odczuwalny na całym świecie, a jego dziedzictwo pozostanie w sercach tak wielu osób. To bolesny dzień i przesyłamy wyrazy współczucia jego rodzinie, bliskim i wszystkim oddanym fanom" – napisano.

"Friends" czyli serial "Przyjaciele"

Serial "Przyjaciele" , który przyniósł wielką popularność całej szóstce aktorek i aktorów w rolach głównych, w tym Perry'emu, był nadawany przez NBC od 1994 do 2004 roku. Matthew Perry wcielił się w nim w rolę Chandlera Binga.

W dzieciństwie odnosił spore sukcesy w tenisie, jednak bardziej pociągał go showbiznes. Jako nastolatek Perry przeniósł się do swojego ojca, amerykańskiego aktora i modela, który mieszkał w Los Angeles. Tam chłopak zaczął grywać najpierw w szkolnych przedstawieniach, a następnie rozpoczął karierę telewizyjną od zagrania w serialu "Second Chance".