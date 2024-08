Ten problem może dotknąć każdego

Pojawienie się pluskiew nie zawsze jest wynikiem zaniedbania mieszkańców, a rozpoznanie ich obecności często zaczyna się od śladów pokąsania na ciele. Te owady potrafią przemieszczać się między mieszkaniami, podróżować w bagażach, ubraniach czy meblach. Często trudno ustalić, skąd dokładnie się wzięły. To prowadzi do nieprzyjemnych sytuacji, gdy mieszkańcy zaczynają oskarżać się nawzajem o wprowadzenie pasożytów do budynku, zamiast wspólnie zastanowić się, jak pozbyć się pluskiew. Jednak kto rzeczywiście powinien wziąć odpowiedzialność za stan infestacji w bloku?