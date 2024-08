Jak ADHD wpływa na seksualność? Szereg wyzwań, ale też zupełnie nowa perspektywa bliskości!

W dziewiątym odcinku podcastu "Rozmowy (nie)Przyzwoite" poruszamy temat, który rzadko pojawia się w głównym nurcie dyskusji – jak ADHD wpływa na seksualność i intymne relacje. Klaudia Latosik i Marcin Klimkowski zaprosili do rozmowy Lecha Filippowicza, psychologa i seksuologa, aby przybliżyć ten temat. Czym tak naprawdę jest ADHD i jak przejawia się w codziennym życiu? Lech Filippowicz, opierając się na swoim doświadczeniu zawodowym, wyjaśnia, że ADHD to nie tylko wyzwanie, ale także inny sposób organizacji myślenia, który może wpływać na sposób, w jaki osoby z tym zaburzeniem doświadczają bliskości i relacji intymnych. Prowadzący i gość przyglądają się mitom dotyczącym ADHD i seksualności, rozbijając stereotypy i pokazując, że osoby z ADHD mogą mieć bardzo różnorodne i satysfakcjonujące życie seksualne. Omawiają także, jak ADHD wpływa na poczucie własnej wartości, komunikację w związku i potrzeby intymne. To odcinek, który zachęca do głębszego zrozumienia osób z ADHD oraz pokazuje, że intymność i seksualność w ich życiu mogą być równie skomplikowane, co fascynujące.