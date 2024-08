Neonaziści zrobili ze swojej wizyty szopkę. Przemaszerowali przez całe miasto, przyodziani w swoje najlepsze ciuchy. Mieli choćby opięte koszulki z krzyżami celtyckimi i numerkiem 1488. To nie data, to kod. Liczba 14 oznacza liczbę słów w nazistowskim haśle "We must secure the existence of our people and a future for white children". Znaczy to mniej więcej "Musimy zabezpieczyć byt naszego ludu i przyszłość dla białych dzieci". A kolejna liczba to dwie ósemki, symbolizujące ósmą literę alfabetu. To skrót od "Heil Hilter".