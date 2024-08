Historia zatacza koło. Tak stało się w przypadku Dawida Kwiatkowskiego. Piosenkarz 15 lat temu sam ubiegał się o występ w programie "Must be the Music", a teraz został w nim jurorem. Archiwalne nagranie, którym podzielił się w sieci przy tej okazji, rozłożyło mnie na łopatki.

Dawid Kwiatkowski został jurorem w "Must be the Music". Fot. Piotr Matusewicz/East News // Fot. Instagram / Dawid Kwiatowski

Na początku lipca tego roku ogłoszono, że kultowe show Polsatu wróci na antenę. Chodzi o format "Must be the Music". Tymczasem produkcja zaczęła odsłaniać kolejne karty. Ujawniono nowego jurora.

Przypomnijmy, że przed laty za stołem jurorskim zasiadali: Elżbieta Zapendowska, Olga "Kora" Jackowska, Adam Sztaba i Tymon Tymański. Krótkie przygody z formatem mieli też Wojciech "Łozo" Łozowski i Piotr Rogucki.

Dawid Kwiatkowski nowym jurorem show Polsatu

Teraz już wiadomo, że w 12. edycji "Must be the Music" uczestników będzie oceniał Dawid Kwiatkowski. Ta informacja wywołała entuzjastyczne reakcje w sieci.

Sam wokalista także pochwalił się tą wiadomością. Na swoim instagramowym profilu wrzucił archiwalne nagranie sprzed 15 lat, na którym możemy zobaczyć, jak zareagował, gdy dowiedział się, że przeszedł do kolejnego etapu po zgłoszeniu się do "Must be the Music". Zadzwonił do mamy, aby jej o tym opowiedzieć.

"Kiedy z chłopca starającego się spełniać swoje marzenia będziesz mężczyzną spełniającym marzenia innych. Niemożliwe co? Duma max"; "Co to jest za filmik!!!! Pięknie historia zatoczyła koło" – piszą fani w komentarzach i nie sposób się z nimi nie zgodzić.

O swoim odczuciach po zostaniu jurorem w programie Kwiatkowski mówił też ze sceny w Kielcach, bowiem w minioną sobotę (24 sierpnia) wystąpił na koncercie Magiczne Zakończenie Wakacji.

– 15 lat temu dzwoniła do mnie telewizja Polsat i mówi, że dostałem się do programu "Must be the music". Moi przyjaciele siedzieli obok mnie i na nagraniu, które dodałem na Instagramie, słychać: "Zobaczysz Łoza". A ja w głowie miałem: "Łozo, okej, ale ja zobaczę Korę, mało tego, muszę zaśpiewać przed Korą". Niech ten filmik będzie kopem motywacyjnym, bo ja w tym programie nie zaszedłem daleko, a dziś zostałem jurorem – podkreślił artysta.

Warto nadmienić, że Kwiatkowski przed laty wziął udział w castingach i razem ze swoim zespołem wykonał utwór "Pumped Up Kicks" grupy Foster the People. Niestety nie przeszedł dalej.

Pewnego razu ujawnił, co za kulisami powiedziała mu Kora po występie. – Kora dała mi "tak". Nie wyemitowali tego, miałem z moim zespołem dwa razy "tak" i dwa razy "nie". Nie udało się przejść dalej, ale pamiętam słowa od Kory, którą spotkałem na korytarzu. Powiedziała mi mniej więcej coś takiego, że "musisz ogarnąć ten stres, bo to cię zjada, odbiera ci wszystko" – zwierzył się w wywiadzie z RMF FM.

Mimo niepowodzenia w show Kwiatkowski dalej działał w branży muzycznej. Zaczął wydawać piosenki i dziś jest jednym z najpopularniejszych wokalistów w Polsce.