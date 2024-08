Ta jesień w polskich kinach bez wątpienia będzie należała do „Smoka Diplodoka”. Jeszcze żadna familijna produkcja w naszym kraju nie była realizowana z takim rozmachem i nie wzbudzała takich emocji. Promuje go piosenka „Stan pogody” w wykonaniu Natalii i Pauliny Przybysz. Niedawno premierę miał nagrany do niej teledysk, a dziś prezentujemy drugi zwiastun filmu „Smok Diplodok” w reżyserii Wojtka Wawszczyka, który do kin w całej Polsce wejdzie już 4 października.

Tadeusz Baranowski, autor komiksów, na podstawie których powstał film "Smok Diplodok" Mat. prasowe

Ta jesień w polskich kinach bez wątpienia będzie należała do „Smoka Diplodoka”. Wyreżyserowany przez Wojtka Wawszczyka film, do powstania którego inspiracją były kultowe komiksy Tadeusza Baranowskiego, to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier najbliższych miesięcy. Jeszcze żadna familijna produkcja w naszym kraju nie była realizowana z takim rozmachem i nie wzbudzała takich emocji. To zupełnie nowa jakość w polskiej kinematografii. Na wielkim ekranie zobaczymy Piotra Polaka i Helenę Englert. Swoich głosów animowanym postaciom użyczyli m.in. Borys Szyc, Małgorzata Kożuchowska, Arkadiusz Jakubik i Mikołaj Wachowski.

Żądny przygód Diplodok marzy, by życie nabrało odrobiny koloru. Na rodzinnym bagnie jest szaro i wieje nudą. Kiedy spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek. Zwiedza magiczne miejsca, spotyka osobliwe stwory i poznaje niebywałych mieszkańców najdziwniejszych światów.

Razem z niezdarnym czarodziejem Hokusem Pokusem, zakręconym Profesorkiem Nerwosolkiem i bystrą pilotką Entomologią odkryją wielki sekret. Wspólnie przekonają się, że ich rzeczywistość to tak naprawdę… strona w komiksie pogrążonego w kryzysie twórczym rysownika Tadka. Spróbują uratować rodziców Diplodoka i rozwikłać zagadkę podstępnej mgły.

Niedawno premierę miał też teledysk do utworu „Stan pogody” promującego „Smoka Diplodoka”. To hit Anny Jurksztowicz sprzed lat, do którego muzykę skomponował Krzesimir Dębski, a tekst napisał Jacek Cygan. W nowej wersji piosenkę nagrały Paulina i Natalia Przybysz.

Po przeczytaniu komiksu Tadeusza Baranowskiego i wejściu w szalony świat autora, poczułam, że nagranie piosenki do „Smoka Diplodoka” to misja podobna do śpiewania standardów jazzowych. Przedłużanie żywotności wartościowych dzieł przez pokolenia zawsze ma sens. Film, który miałam okazję przedpremierowo obejrzeć, zabrał mnie w piękną przygodę. Świetnie pokazuje on połączenie głowy autora i opowieści. Oglądając bajkę, dzieci nigdy nie pytają: kto to napisał?, co nim kierowało?, a tu mamy światy zanurzone w światach. Podróże kosmiczne, co zawsze jest mi bliskie, połączone są, trochę jak w „Truman Show” z miejscem, czyli białą kartką. Myślę, że ten film pobudza wiarę w moc wyobraźni. A to jedna z najfajniejszych rzeczy na świecie – podkreśla Paulina Przybysz.

Bardzo cieszyłam się na wspólne śpiewanie z Pauliną, która dołączyła, jako szósty pasażer, do mojego zespołu, z którym od paru lat pracuję współproducencko. Pracując nad piosenką do „Smoka Diplodoka”, spędziliśmy wiele fajnych wspólnych momentów z Jurkiem Zagórskim, Mateuszem Waśkiewiczem, Kubą Staruszkiewiczem i Patem Stawińskim. „Stan pogody” mocno wchodzi do głowy. Niewątpliwie jest to hit i… dobre ćwiczenie intuicyjne. Bardzo miło wspominam ten czas, który spędziłyśmy z Pauliną na łące i nadwiślańskiej plaży, gdzie kręciłyśmy teledysk. Było sporo wygłupów, a one zawsze są dla mnie powrotem do naszych zabaw z dzieciństwa – dodaje Natalia Przybysz.

„Smok Diplodok” do polskich kin trafi 4 października 2024 r.