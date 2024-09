Nasze wydarzenie to przede wszystkim akcelerator dla utalentowanych inżynierów, a także środowisko do rozwoju dla ludzi biznesu czy wybitnych specjalistów w branży kosmicznej. Co roku zjeżdżają do nas ekipy znakomicie zapowiadających się młodych inżynierów z całego świata i to oni, sprawiają, że to wydarzenie jest jeszcze bardziej prestiżowe. Jako organizatorzy nie ustępujemy im ambicją i możemy śmiało stwierdzić, że udało nam się stworzyć aktualnie najtrudniejsze tego typu zawody na świecie.

ŁUKASZ WILCZYŃKI Prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, pomysłodawca European Rover Challenge