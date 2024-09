Przypomnijmy, że ofensywa w obwodzie kurskim zaczęła się 6 sierpnia. Początkowo do mediów docierały różne informacje o ruchach wojsk. Niektórzy podawali, że to partyzanci lub zbuntowane przeciwko Władimirowi Putinowi jednostki Rosji atakują rosyjskie pozycje.

Ale potem przyszło potwierdzenie z Kijowa. To były zaplanowane i precyzyjne uderzenia wojsk Ukrainy , dzięki którym obszar kontrolowany przez Ukraińców powiększał się i teraz, według różnych szacunków, wynosi około 1200 km kwadratowych. Znajduje się na nim 100 miejscowości.

Gen. Koziej o ofensywie Ukrainy

– Ta operacja jest zaskoczeniem dla Rosjan. Sytuacja na froncie cały czas była wyrównana, chociaż to Rosjanie napierali, a Ukraińcy bronili się i czekali na wsparcie z Zachodu. Pojawiają się pytania, czy ten rajd w obwodzie kurskim, to jednak nie jest wysiłek ponad miarę – oceniał w rozmowie z naTemat gen. Stanisław Koziej.

Jak zaznaczył, wszystko wskazywało na to, że Ukraińcy ocenili, że albo Rosja nie ma zdolności do przeprowadzenia wielkiej ofensywy, albo właśnie spodziewają się jakiegoś natarcia i chcą zakłócić przygotowania wroga.

– W ten sposób mogą zyskać czas. To bardzo ryzykowna operacja, ale też bardzo istotny element. Po raz pierwszy mamy do czynienia z przeniesieniem działań wojennych na terytorium Rosji. To niewygodne dla Putina i jego dowództwa wojskowego. Ukraińcy wdarli się nawet kilkadziesiąt kilometrów w głąb obwodu kurskiego – przypominał były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.