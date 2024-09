I dla zdrowia i dla rozrywki. 4 gadżety Xiaomi, które warto zabrać ze sobą w podróż

Jeśli szykujesz się do wyjazdu, to w twojej walizce nie może zabraknąć nowoczesnych i przenośnych gadżetów technologicznych. W końcu możesz z nich zrobić użytek zarówno do monitorowania swojej aktywności fizycznej za dnia, jak i do wieczornej rozrywki w miejscu zakwaterowania. Niektórych z nich nie musisz nawet chować do torby, bo możesz je nosić na ręku czy w kieszeni. Prezentujemy 4 najnowszej generacji gadżety marki Xiaomi, które zdecydowanie warto zabrać ze sobą w podróż.