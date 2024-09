– Króluje to, o czym się mówi, że jest to cool. (...) A to wszystko jest takie neodrobnomieszczaństwo – ocenił. Biorąc za przykład wspomnianych artystów, stwierdził, że "nie rozumie fenomenu dzisiejszej muzyki". Według wokalisty T.Love "większość piosenek nie ma żadnego wartościowego przekazu, a za ich sukces odpowiadają dobry marketing oraz promocja".

Jesteś fanem/fanką Dawida Podsiadło? Sprawdź, czy pamiętasz teksty jego piosenek [QUIZ]

– Małolaci dają się sterować medialnie i mnie to wkurza – mówił. – Chciałbym jakiś band rockowy zobaczyć, ale żeby mi coś powiedzieli, co im w sercu gra – dodał. Na koniec wyznał, że choć sanah i Podsiadło może są fajnymi ludźmi, ale ich twórczości nie uznaje za inspirującą.

– Takie pierdolety, o niczym teksty. Poza hip-hopem są to teksty o niczym, a ludzie łykają jakichś takich bohaterów – rzucił bez ogródek. – Ale tutaj oczywiście nie przemawia przeze mnie jakaś zazdrość, tylko patrzę na rynek – podkreślił. Zdaniem Staszczyka popularni artyści powinni w swoich utworach bardziej wyrażać siebie i komentować zewnętrzny świat.– To wszystko jest takie na wylot grzeczne – skwitował.

Staszczyk wspomniał też o swojej twórczości

A co sam Muniek Staszczyk robi teraz w swojej karierze? Okazuje się, że wokalista pracuje nad nowym krążkiem. – Napisałem taki tekst na tę nową płytę, nazywa się "Do You Speak English" – opowiadał we wspomnianym wywiadzie lider T.Love. – Ten kawałek mówi o tych wszystkich takich neomakaronizmach polskich. "Team building", "zmatchować", "shop" zamiast "sklep" czy nawet "barber" zamiast "golibroda" – wyjaśnił artysta.