Na dłuższych trasach ikona Volvo Cars posiłkuje się wydajnym silnikiem benzynowym, który łącząc siły z układem hybrydowym, umożliwia zwiększenie zasięgu o ponad 800 km. Niezależnie od wyboru trybu, czy to hybrydowego, czy to w pełni elektrycznego, jazda kultowym samochodem osobowym typu SUV, który jeździ po drogach od ponad 22 lat i doczekał się dwóch generacji, ma być maksymalnie komfortowa i bezpieczna.

Siedmioosobowy samochód oferuje ulepszone zawieszenie w standardzie oraz opcjonalne aktywne zawieszenie pneumatyczne (obniżka o 20 mm lub wzrost o 40 mm) do optymalnej równowagi między komfortem a pewnym prowadzeniem. Każdy jego indywidualny amortyzator można mechanicznie dostosowywać do aktualnych warunków drogowych. Ponadto optymalizacji uległa izolacja akustyczna w niektórych częściach samochodu.

Duch komfortu zawędrował też do odnowionego wnętrza. Oddają go: przeprojektowana przednia kabina w skandynawskim stylu, bardziej pozioma deska rozdzielcza z panelami dekoracyjnymi na bazie recyklingowych materiałów oraz pionowymi nawiewami, ulepszone oświetlenie i dodatkowa przestrzeń do przechowywania w konsoli środkowej (kolejny uchwyt na kubek, oddzielny schowek na bezprzewodową ładowarkę do telefonu).