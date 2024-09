Wydawać by się mogło, że życie prezydenta niewielkiego, fajnego kraju to czysta przyjemność. Tu jakiś raut, tu uroczystość ku czci, ktoś ci prasuje koszule, jedzenie masz zapewnione, transport też. Są też minusy, czasem trzeba się spotykać z kolegami po fachu z innych krajów.

To spotkało prezydenta Litwy , Gitanasa Nausėdę, który przyjechał do Lublina na zaproszenie Andrzeja Dudy . Wszystko szło dobrze, póki Duda nie zaczął dziamgać na Tuska .

– O ile pamiętam, w 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a FSB, jeżeli chodzi o współpracę. To było za rządów pana Donalda Tuska i premier Donald Tusk wyraził na to zgodę. Czyżby ta współpraca między służbami rosyjskimi a służbami RP pod rządami pana Donalda Tuska nadal była kontynuowana? Bo tak to wygląda – kontynuował.

"Aż trudno uwierzyć, że to jest prezydent"

W sumie nasz prezydent zrobił źle nie tyle Tuskowi, co sobie i krajowi. Pokazał się jako krzykacz i populista, który wewnętrzne sprawy wywleka na forum międzynarodowe. I nie zmienia to mojego postrzegania samej sprawy udostępnienia akt ruskiemu szpiegowi.

– Aż trudno uwierzyć, że to jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystuje spotkanie z politykiem innego kraju do tego, żeby uderzyć w polskiego premiera, który jest głównym adwokatem Ukrainy na arenie europejskiej. (...) Tego się nawet nie da skomentować – stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 .

Duda mówił kiedyś, że cały czas się uczy. Wszyscy dobrze pamiętamy to wystąpienie. Niestety jak widać, powagi (i nie tylko tego!) do tej pory się nie nauczył. Chyba nie ma co liczyć, że do końca jego kadencji coś się zmieni.