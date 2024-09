W czwartek poziom wody na wysokości warszawskich bulwarów wynosił 29 cm, w sobotę ma to być 26 cm, w niedzielę jeszcze mniej. Wisła po prostu wyschła i stało się to niesamowicie szybko.

W stolicy wstrzymano przeprawy promowe. Promy po prostu nie mają gdzie pływać, są miejsca, gdzie przez Wisłę można byłoby przejść. Oczywiście teoretycznie, w praktyce może być to trudne. Na dnie rzeki są omszałe kamienie, muł, drzewa i gałęzie. Łatwo utknąć w błocie, poślizgnąć się, zaplątać w linki czy śmieci.

Poza tym wspomniane 25 cm to odczyty wodowskazów, które nie pokazują przecież najgłębszych meandrów.

Brak wody w Wiśle to pokłosie kilku zjawisk. Po pierwsze: od dawna nie padało. Wisły nic nie zasila, w Polsce mamy prawdziwą suszę hydrologiczną. I to poważną, bo wysycha też dorzecze Wisły. Najdłuższa polska rzeka nie dostaje więc wody niemal od samego początku.

Problemem jest też wysoka temperatura. Okolice 30 stopni we wrześniu to nie jest normalna sytuacja. Mamy nie dość, że przedłużenie lata, to lata niezwykle upalnego.