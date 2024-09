Jakub Skiba miał zaledwie 19 lat. Mieszkał w USA , ale miał polskie pochodzenie. 3 września miał poważny wypadek motocyklowy. Niestety, nie udało się go uratować. W ostatnich dniach media podały informację o jego śmierci.

Nie żyje 19-letni bramkarz Jakub Skiba

Skiba to absolwent Lockport High School. W piłkę nożną grał od dzieciństwa. Poprzednie jego kluby to Kuba Soccer Academy, FC United Soccer Club i Chicago Fire. Nastolatek grał w nich głównie jako bramkarz.

Jakub Skiba urodził się 28 marca 2005 roku jako syn Danaty Kuruc i Tomasza Skiby. Miał jednego brata, Tomasza. Wiadomość o jego śmierci była wstrząsem dla rodziny i przyjaciół, którzy wspominają go w licznych wpisach.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni tragiczną śmiercią byłego zawodnika Akademii, Jakuba Skiby. Nasze myśli i szczere kondolencje kierujemy do jego rodziny i przyjaciół w tym trudnym czasie. Jakub zawsze będzie pamiętany jako część rodziny Fire" – napisał jego były klub.

Zgodnie z nekrologiem jego pogrzeb odbył się w sobotę w Our Lady Mother of the Church w Willow Springs.