Aby to sobie wyobrazić, przyłożyłem miarkę do swojej ręki. Gdybym wsadził do Olzy kciuk, nie zanurzyłyby się w całości. Warszawskie 25 cm oznacza, że gdybym wsadził do Wisły lewą rękę, zanurzyłbym w niej dłoń i odrobinę ramienia (nieco powyżej zegarka).