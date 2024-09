Spotkanie dla pasjonatów marketingu internetowego i start-upów. semWAW powraca do Campusu Google

Start-upy to ten rodzaj biznesu, w którym tematy dotyczące promocji i marketingu opłaca się mieć w małym palcu. W końcu trzeba zainteresować potencjalnych inwestorów proponowanymi rozwiązaniami, a skoro tak, to należy wiedzieć, jak do nich dotrzeć. Pozyskać teoretyczną i praktyczną wiedzę mogą pomóc start-upowiczom takie wydarzenia jak trzecia już edycja wyjątkowego barcampu znanego jako semWAW.