Poszła do fryzjera i usłyszała cenę za strzyżenie. "Za płeć mam dopłacić?"

To, że ceny za strzyżenie damskie i męskie znacząco się różnią, nie jest nowiną dla nikogo, kto regularnie korzysta z usług fryzjerskich. Z czego wynika ta różnica? To pytanie zadała sobie krótkowłosa – to istotne – użytkowniczka Twittera, która udała się do salonu poza Warszawą, a cena "dla kobiet" zwaliła ją z nóg.