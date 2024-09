Nie ma żadnej innej organizacji, która potrafi wprowadzić tyle zamieszania wśród przedsiębiorców, co wszelkiego rodzaju ministerstwa i inne organizacje administracji państwowej. I trochę ponad dwa tygodnie temu mieliśmy do czynienia z taką właśnie sytuacją.

Skończyły się pieniądze w programie "Mój elektryk", ale Hyundai wymyślił, co z tym zrobić. Fot. naTemat

Najpierw były wielkie plany dotyczące nowego programu wsparcia zakupu aut elektrycznych znanego jako "Mój Elektryk", a parę dni później podano informację, że skończyły się pieniądze i przyjmowanie wniosków będzie możliwe tylko do końca sierpnia.

Warto dodać, że te obietnica też nie została dotrzymana, bowiem sam próbowałem złożyć wniosek pod koniec sierpnia i okazało się to niemożliwe. Co ciekawe, wstrzymanie dopłat dotyczyło najpopularniejszej części programu, czyli leasingu dla przedsiębiorców. Uzyskanie wsparcia przy zakupie gotówkowym lub dla osoby prywatnej dalej jest możliwe.

Producenci aut rozumieją, że tak nagłe i nieoczekiwane wstrzymanie ważnego instrumentu finansowego powoduje poważne problemy dla wielu, szczególnie tych najmniejszych firm, które chciały spróbować się z elektrykiem.

Hyundai w odpowiedzi na powyższe wychodzi z ciekawą inicjatywą. Przy wzięciu w leasing samochodu elektrycznego tej marki firma uwzględni w kalkulacji rabat w wysokości 18 750 PLN, która to kwota jest równa podstawowej dotacji z programu "Mój Elektryk".

Co więcej, promocja obowiązuje na wszystkie modele i w przeciwieństwie do państwowych dotacji nie ma w niej limitu cenowego. Możemy zatem skorzystać z tej promocji zarówno przy zakupie małej i zwinnej Kony, aerodynamicznego Ioniqa 6, który jest idealny na długie trasy czy nawet najbardziej sportowej odmiany Ioniq 5, czyli wersji N. Ta ostatnia, dzięki dwóm silnikom o łącznej 650 KM mocy zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w niecałe 3,5 s.

Ile zatem kosztuje taka zabawa w ramach oferty Hyundai Fleet Lease? Jeśli przyjmiemy najczęściej wybierany przez klientów wariant, czyli wpłatę na poziomie 15 proc. wartości oraz okres korzystania na poziomie dwóch lat to rata, która uwzględnia opłatę za serwis i Assistance wynosi:

KONA Smart 136 KM, 49 kWh, rata netto: 462 zł KONA Smart 204 KM, 65 kWh, rata netto: 556 zł IONIQ 5 Dynamiq 170 KM, 65 kWh, rata netto: 1320 zł IONIQ 5 TECHNIQ 325 KM, AWD, 77 kWh, rata netto: 1742 zł IONIQ 5 N 650 KM, AWD, 84 kWh, rata netto: 2660 zł IONIQ 6 225 KM, RWD, 77 kWh, rata netto: 1392 zł

Dla kogo są przeznaczone te samochody? Kona to auto dla tych, którzy, tak jak większość kierowców, poruszają się na co dzień po mieście i w bliskich okolicach, a parę razy do roku wyjeżdżają w dłuższą trasę. Wtedy rozmiar tego auto jest świetnym kompromisem między łatwością zaparkowania na ciasnych parkingach a komfortem podróży na trasie.

Natomiast modele Ioniq dzięki bardzo zaawansowanej architekturze układu napędowego wykorzystującego napięcie 800V mają zaletę niespotykaną w tym segmencie cenowym. Potrafią uzupełnić poziom naładowania baterii od 10 do 80 proc. w zaledwie 18 minut. Do niedawna taka technologia była oferowana tylko przez najdroższe modele Audi i Porsche.

A wybór pomiędzy Ioniq 5 a Ioniq 6 niech będzie dopasowany do osobistych preferencji właściciela. Model 6 to bardzo opływowe auto, które dzięki dopracowanej aerodynamice charakteryzuje się niskim zużyciem prądu, a co za tym idzie większym zasięgiem. Natomiast Ioniq 5 ma bardzo przestronne wnętrze i duży bagażnik. Pozwoli to bardzo łatwo zapakować całą rodzinę nawet na długie wakacje.

Wszystkie te modele zapewniają to, co dla wielu klientów jest kluczowe, czyli spokój i pewność, bowiem Hyundai daje na każde swoje auto 5 lat gwarancji, która na dodatek nie jest ograniczona limitem kilometrów.