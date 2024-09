Tak właśnie było w przypadku DesignNature, kreatywnego kampusu Gosi i Tomka Rygalików. – Samo miejsce, a także powstająca wokół niego społeczność, budowane są według tych samych wartości, co nasze – szacunku do natury i drugiego człowieka, a także chęci stworzenia lepszej przyszłości na bazie interdyscyplinarnej edukacji i innowacji – komentuje partnerstwo Olga Głębicka, Retail Activation Manager w Electrolux Poland.

Matt Black to stylowe sprzęty o czarnej i matowej powierzchni, posiadającej powłokę anty-finger, które świetnie wyglądają w nowoczesnej kuchni. Na wyposażeniu kampusu w Sobolach znalazły się m.in. piekarnik parowy, piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofali, płyta indukcyjna, zmywarka, lodówka, okap, ekspres do kawy, czajnik i chłodziarka do wina.

Wspólne działania zainspirowały także Gosię i Tomka Rygalików do stworzenia programu tegorocznych warsztatów Design Summer School organizowanych w kampusie pod hasłem FoodLab. Temat miał zachęcać uczestników warsztatów, na co dzień zajmujących się architekturą i projektowaniem, do eksplorowania tematyki żywności i kuchni. Warsztaty miały na celu inspirowanie kreatywnego myślenia, zachęcając do traktowania jedzenia jako medium artystycznej ekspresji, podkreślając jego kluczową rolę w kształtowaniu ludzkich doświadczeń.