Nieruchomość w Gdańsku. 7 powodów, dla których warto zdecydować się na taką inwestycję

O Gdańsku jako miejscu do zamieszkania inwestorzy powiadają, że ma zalety Warszawy, natomiast wolny jest od wad stolicy. Z jednej strony porównywalne zarobki i komunikacja na wysokim poziomie. Z drugiej znacznie tańsze nieruchomości i mniejsza podaż tych na wynajem (a zatem i wyższe stawki najmu), do tego dostęp do morza i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Warto więc rozważyć, czy kupić tam nieruchomość i w nią zainwestować.