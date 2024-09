Za ekstremalne ulewy odpowiada teraz tzw. niż genueński. To zjawisko, kojarzone z gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami już spowodowało liczne straty m.in. w Słowenii . Niż do Polski przyjdzie w piątek. Południe kraju cały czas się na niego szykuje – tam sytuacja ma być najgorsza.

IMGW wydało alerty ws. możliwych powodzi i zalań. To pokrzyżowało plany kilku artystów i organizatorów imprez.

Okazuje się, że koncert został przeniesiony. "Zakupione bilety zachowują ważność. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w tym samym składzie w Opolu 27 września! Będzie to ostatni koncert Agnieszki Chylińskiej w ramach Letniej diamentowej trasy" – ogłosił management gwiazdy.

Gawliński wraz z zespołem Wilki też nie da show na scenie w ten weekend. Choć formacja miała zagrać dla publiczności w niedzielę w Środzie Śląskiej , wydarzenie odwołano. "W związku z ostrzeżeniami o intensywnych opadach deszczu w trzecim, najwyższym stopniu zagrożenia, sztab kryzysowy podjął decyzję o odwołaniu ' Święta Wina w Mieście Skarbów '. To odpowiedzialna i słuszna decyzja. Umówiliśmy się, że przyjedziemy w przyszłym roku. Uważajcie na siebie" – czytamy w nowym poście na stronie Wilków.

Wyjaśniono też, że według prognoz "od 12 do 16 września może spaść nawet do 380 litrów wody na metr kwadratowy. Najbardziej narażone na skutki ulew będą tereny południowej i południowo-zachodniej Polski".

Gmina przygotowywała się już do tego od pewnego czasu. Oczyszczono studzienki kanalizacyjne. "Zgodnie z decyzją sztabu niezwłocznie po posiedzeniu rozpoczęto spuszczanie wody z akwenu Kajaki, aby zminimalizować możliwe lokalne powodzie" – wytłumaczono.

Choć może niektórym ciężko w to uwierzyć, ale rząd oraz służby meteo wskazują, że w najbliższych dniach "prognozowane są liczne podtopienia, gwałtowne wezbrania rzek do stanów ostrzegawczych i alarmowych, a miejscami zdarzenia o charakterze powodzi". Co zrobić w sytuacji kryzysowej? Opublikowano kilka wskazówek.