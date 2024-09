Podejmując temat obecności przedstawicieli Generacji Zet na rynku pracy, wiedzieliśmy, że rozbudzimy emocje. Ale my wierzymy, że to pokolenie, w którym tkwi ogromny potencjał. To pokolenie dorastające podczas pandemii wypracowało system wartości, z którym nigdy wcześniej się nie zderzyliśmy. System, w którym człowiek, jego indywidualne oczekiwania i potrzeby stawiane są na pierwszym miejscu. Dlatego chcemy ich słuchać, chcemy ich zrozumieć i chcemy z nimi pracować, a co najważniejsze, chcemy im to powiedzieć.

JOLANTA ŚWIĘCICKA Senior marketing specialist, odpowiedzialna za kampanię OLX Praca