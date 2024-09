Co się dzieje w Kotlinie Kłodzkiej?

W Lądku nie ostał się prawdopodobnie żaden most, woda zniszczyła nawet ten zabytkowy XVI-wieczny. Wszędzie leży szlam, błoto, piach, wiele domów jest po prostu rozerwanych.

Sytuacja na Dolnym Śląsku

"Przegraliśmy walkę z wielką wodą. Woda przelała się przez wały za Ośrodkiem Sióstr Elżbietanek. Powoli będzie zalewała miasteczko. Niestety tutaj jej nie powstrzymamy. Dziękuję wszystkim, którzy tak dzielnie walczyli. Woda będzie jeszcze w kranach przez około 8 godzin. Niestety agregat na ujęciu wody jest zalany i nie zasili pomp. Jutro będziemy starali się zapewnić prowiant i wodę" – tak napisał ok. 2 w nocy burmistrz miasta i gminy Wleń Artur Zych.

Z żywiołem walczą jeszcze służby i mieszkańcy w Kamiennej Górze i Lwówku Śląskim. Ale i tam mówią, że wody jest po prostu więcej niż w 1997 roku i wiele więcej niż do tej pory się zrobić nie da.

Województwo opolskie: gdzie jest woda?

W tej chwili najgorzej jest prawdopodobnie w Nysie, gdzie woda płynie po prostu ulicami. Przyczyną jest zrzucanie wody z Jeziora Nyskiego do Nysy Kłodzkiej. A to konieczne, bo w Stroniu Śląskim puściły wały obok tamy.

Powódź. Co z Wrocławiem?

Czas pokaże. Miasto w każdym razie szykuje się na wielką wodę. Ta idzie nieubłaganie i do miasta ma dotrzeć (prawdopodobnie) we wtorek. Prezydent Sutryk ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla Wrocławia. Służby dopinają wszelkie szczegóły, każą na przykład likwidować ogródki gastronomiczne położone na terenach zalewowych, przestawiać łodzie etc.