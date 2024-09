Futurystyczne roboty walczą na makiecie Marsa w centrum Krakowa. Byliśmy na ERC 2024!

European Rover Challenge (ERC) to coroczne międzynarodowe zawody robotów marsjańskich należące do Rover Challenge Series (ligi najbardziej prestiżowych zawodów robotycznych na świecie), a zarazem największe wydarzenie robotyczno-kosmiczne w Europie skierowane do świata nauki i biznesu, sektora nowych technologii oraz szerokiej publiczności. Tegoroczną - 10. edycję konkursu gościła Akademia Górniczo - Hutniczna im. Stanisława Staszica w Krakowie. European Rover Challenge to połączenie nauki, zabawy i przemysłu kosmicznego. Branżowi wystawcy, uczelnie, zawodnicy, którzy przybyli z całej Europy, aby powalczyć o zwycięstwo w prestiżowych zawodach. Warto dodać, że przemysł Space w Polsce istnieje i ma się coraz lepiej. A jak było na wydarzeniu? Zapraszamy do obejrzenia relacji z eventu!