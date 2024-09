Na trasie marszu nordic walking ponownie spotkają się osoby po przeszczepieniach, dawcy, biorcy, lekarze, koordynatorzy transplantacyjni, a także znane postaci z życia publicznego – aktorzy, muzycy, sportowcy oraz dziennikarze. W tegorocznej edycji, na symboliczną trasę, wyruszy aż 90 czteroosobowych sztafet. Bieg po Nowe Życie to jednak nie tylko sportowe zmagania, lecz także wyjątkowa okazja do dzielenia się osobistymi historiami i podkreślania znaczenia donacji narządów.

Bieg po Nowe Życie od lat porusza serca uczestników oraz widzów, a niezwykłe historie osób po przeszczepieniu stanowią jego esencję. Jak podkreśla dyrektor wydarzenia, Arkadiusz Pilarz, emocje to kluczowy element tego wyjątkowego spotkania: „Bieg cieszy się coraz większą popularnością wśród osób po przeszczepieniu. Piszą do nas maile, dzwonią, chcą dołączyć do wydarzenia. Prosimy ich o napisanie historii, czytamy i nie ukrywam, że czasami mocno się wzruszamy. Na emocjach, tych pozytywnych, zbudowany jest Bieg po Nowe Życie”.