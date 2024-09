Wielka strata dla polskiej muzyki. Nie żyje dawny wokalista Budki Suflera

Nie żyje Felicjan Andrzejczak. Był on w przeszłości m.in. wokalistą Budki Suflera. Polacy znają go z wielkiego hitu "Jolka, jolka". Muzyk miał 76 lat. Pożegnał go Krzysztof Cugowski.