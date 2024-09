MFG to impreza, która od początku swojego istnienia ma charakter interdyscyplinarny, łączący teatr, naukę, krytykę, sztuki plastyczne, muzykę, film. Na nowo stawia także problem czytania i odczytania dzieła Gombrowicza w zmieniającej się rzeczywistości. Począwszy od VIII edycji MFG ma formę konkursu, w którym spektakle ocenia jury złożone z ludzi teatru – krytyków, reżyserów, teatrologów. W tegorocznym jury zasiądą Lena Frankiewicz, Agata Grenda, Łukasz Maciejewski i Jacek Wakar.

XV MFG to okazja by zobaczyć wystawienia Gombrowicza z całej Polski, m.in. w reżyserii Julii Holewińskiej, Jarosława Tumidajskiego, Norberta Rakowskiego, Adama Orzechowskiego, ale również by spojrzeć na twórczość autora w interpretacji Teatru Buenos Aires z Argentyny oraz Simul Theatre z Tokio w Japonii.