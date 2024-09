Fakty i mity o erekcji. Dlaczego seksuolog widzi zawał jako pierwszy? "Rozmowy (nie)przyzwoite"

W dzisiejszym odcinku "Rozmów (nie)przyzwoitych" zanurzamy się w temat, o którym nie zawsze się mówi, a szkoda! Do naszego studia zaprosiliśmy dr. Dariusza Pysza-Waberskiego, seksuologa, który wprowadzi nas w świat intymnych problemów i mitów dotyczących erekcji. Czy to prawda, że każdy mężczyzna może być jak maszyna? A może w rzeczywistości to bardziej skomplikowane? Porozmawiamy o tym, dlaczego młodsze pokolenia zgłaszają problemy z erekcją i jak styl życia wpływa na naszą seksualność. Dowiemy się też, jak leki mogą pomóc, i dlaczego nie załatwią wszystkiego. Słuchajcie nas, bo może okaże się, że kluczem do udanego życia seksualnego jest... po prostu bycie sobą!