"Koniec Lata" to pierwszy singiel ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Chłopi" DK Welchman i Hugh Welchmana, który doczekał się elektronicznego wydania. Delikatne wokale Kasi Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, Beli Komoszyńskiej i Karoliny Skrzyńskiej oraz subtelne dźwięki mandoliny Jacka Sienkiewicza zestawione z syntetycznym brzmieniem tworzą taneczną i transową całość.

"Chłopi Tańcuj - Remixed", czyli album z remiksami muzyki "Chłopów"

– Z okazji pierwszych urodzin filmu postanowiłem wrócić do pokręteł i syntezatorów i dołączyć do grona ludzi, którzy samoistnie zaczęli remiksować ten soundtrack. Tworząc to specjalne, urodzinowe wydanie chcemy podziękować ludziom za ponad 60 milionów odsłon i streamów, za to jak niesamowicie ożywili tę muzykę swoimi tanecznymi challengami, tik-tokami i remixami" – dodał kompozytor.