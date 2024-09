"Bliska mi dziewczyna (...) ratowała psy z zalanego osiedla. Przenosiła zwierzęta do łodzi ratunkowej, którą miały być przewiezione na suchą stronę. Rozsądnie czy nie, ale w pośpiechu weszła do zalewowej wody w kostiumie kąpielowym. Podawała psy ratownikom" – brzmi jeden ze wpisów w sieci.

"To było dwa dni temu. Dziś z wysoką gorączką i silnymi torsjami została odwieziona do szpitala. To też jest straszne oblicze tej powodzi" – czytamy.