Tak PiS zachował się w PE ws. powodzian. Ta relacja wbija w fotel

– To absolutnie nieprawda, on nie ma orientacji w tej kwestii. Jest wręcz odwrotnie. Dwa kluczowe fundusze – Fundusz Sprawiedliwości i Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności – w ostatnim czasie zostały mocno uszczuplone. Rezolucja wymusza nie tylko przywrócenie ich wielkości, powiększenia puli środków, ale zmienia także funkcjonalność – powiedział nam Zdrojewski.

I dalej tłumaczył: – To bardzo ważne. Środki, które natomiast posiadamy to KPO. Tu także istnieją możliwości korekt, a także bardziej swobodnego ich rozdysponowania. Gdy w poniedziałek przystąpiliśmy do redagowania tekstu "na stole" był maksimum 1 mld euro dla Polski z puli kilku miliardów do rozdysponowania dla pozostałych państw. Dziś mamy już obiecane ok. 5 mld z 10 mld dla wszystkich.