Dyspensa w niedzielę dla powodzian

Dyspensa jest od "obowiązku zachowania dnia świątecznego i uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę, 22 września br.". Oznacza to, że powodzianie z diecezji świdnickiej nie muszą iść na mszę, a ich nieobecność nie zostanie potraktowana jako złamanie trzeciego przykazania ("Pamiętaj, abyś dzień święty święcił").

Ogólnopolska zbiórka dla powodzian we wszystkich kościołach

Oprócz tego w niedzielę odbywa się zbiórka na rzecz powodzian we wszystkich parafiach w Polsce . To inicjatywa Caritas Polska. Pieniądze będą zbierane do puszek po każdej mszy i w każdym kościele.

O zorganizowanie zbiórki zaapelował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda. – Apeluję do wszystkich o hojność, wsparcie, pomoc, tak jak zawsze to czyniliśmy. Hojność Polaków jest wielka – mówił duchowny.

W komunikancie Caritasu czytamy: "Każda złotówka wrzucona do puszki to gest solidarności i nadziei dla tych, którzy stracili wszystko. Dołącz do akcji pomocowej w niedzielę 22.09 i wrzuć dowolną kwotę do puszki dla powodzian!". Środki zostaną przekazane potrzebującym za pośrednictwem Caritas Polska.