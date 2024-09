Prokop zaliczył wpadkę. Wparował spóźniony do studia "DDTVN", bo... zaspał

Marcin Prokop jest jednym z najbardziej lubianych prowadzących "Dzień dobry TVN". Nie zmienia to jednak faktu, że czasem zdarzają mu się wpadki. Tak było i tym razem. Okazało się, że prezentera zawiódł... budzik, a przez to nie wstał na czas do pracy. Tak później się z tego tłumaczył i przepraszał Dorotę Wellman.